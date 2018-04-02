Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1 Dünya'ya yeniden girdi: Büyük çoğunluğu Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada, Pazartesi gece yarısı itibariyle Tiangong-1'in atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtilmişti.
Uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyordu. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de uzay aracının infilak edebileceği yerler arasındaydı.
2013'TE GÖREV SÜRECİ BİTMİŞTİ
Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.
2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.
10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük.
Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.
1979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı
Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum