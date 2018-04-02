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Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1 Dünya'ya yeniden girdi: Büyük çoğunluğu Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti

02.04.2018 04:31 | Son Güncelleme

Çin haber ajansı Xinhua, kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1'in (Gök Sarayı) TSİ 03:15 civarında Dünya'ya yeniden girdiğini ve büyük bir kısmının Büyük Okyanus'un güneyinde atmosfere girer girmez yanarak infilak ettiğini açıkladı.

Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong-1 Dünya'ya yeniden girdi: Büyük çoğunluğu Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Bürosu'ndan (CMSEO) yapılan açıklamada, Pazartesi gece yarısı itibariyle Tiangong-1'in atmosfere yeniden giriş yapacağı belirtilmişti.

Uzay aracının düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyordu. İtalya, İspanya, Japonya, Kore de uzay aracının infilak edebileceği yerler arasındaydı.

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2013'TE GÖREV SÜRECİ BİTMİŞTİ

Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.

2016'da Çin yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.

10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük.

Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı.

1979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
çin uzay istasyonu dünya

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