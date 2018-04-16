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Çin'in Twitter'ı Weibo, tepkiler sonrası eşcinsel içerikleri kaldırmaktan vazgeçti

16.04.2018 13:14 | Son Güncelleme

Ülkenin en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Sina Weibo, önce sitesindeki bazı eşcinsel içeriklerin "3 aylık temizlik kampanyası" için kaldırılacağını söyledi. İnternette "#BenGayim" gibi etiketlerle protesto edilen Weibo, günler sonra bu kararından vazgeçti.

Çin'in Twitter'ı Weibo, tepkiler sonrası eşcinsel içerikleri kaldırmaktan vazgeçti

Çin'in dev sosyal medya platformu Sina Weibo, sitesindeki eşcinsel içeriklerin kaldırılmasına ilişkin kararını protestolar sonrasında geri çekti.

Weibo'nın eşcinselliği pornografiyle eş tutarak karaladığını söyleyen on binlerce kullanıcı, şirketi Çin hükümetinin sansür uygulamalarına boyun eğmekle suçladı. Bazı eşcinsel kullanıcılar partnerleriyle çektikleri fotoğrafları "Ben gay'im, sapık değilim" notuyla paylaştı.

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo Cuma günü pornografi, şiddet ve eşcinsellik içeren video ve çizgi içerikleri 3 haftalık bir kampanya boyunca siteden kaldıracağını açıklamıştı.

Ülkede manga olarak bilinen çizgi romanlarda sık sık eşcinsel erkeklerin bazılarınca müstehcen bulunan ilişkilerine yer veriliyor.

LGBTi bireylerden tepki

Tartışma, Cuma günü Sina Weibo'nun 3aylık bir "temizlik" kampanyası yapacağını duyurmasıyla alevlendi.

Şirket yaptığı açıklamada kararı "temiz ve uyumlu bir toplum" için verdiklerini savundu. Açıklama yapıldığında 50 binden fazla paylaşım kaldırılmıştı bile.

Öte yandan, Twitter'da LGBTi (Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) gruplar "#BenGayim" ve "#AşağılıkSinaSelamBenGayim" gibi çeşitli etiketler kullanarak uygulamayı sertçe eleştirdi.

Bazıları Weibo'yu kullanmayı bırakacaklarını söylerken, bazıları da şirket yetkililerine mektuplar yazarak tepkilerini dile getirdi.

İnternette çok sayıda kullanıcı, eşcinsel gönüllülerin sokaktan geçenlerden onlara sarılmalarını istediği bir sosyal deneyin videosunu paylaştı.

Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak paylaşımı yapan kullanıcı, videonun bir süre önce internetten kaldırıldığını söylüyor.

Tepkiler büyüyünzde Pazartesi günü Weibo yetkilileri sitedeki içerikleri temizlerken eşcinsel içerikleri artık hedef almayacaklarını açıkladı.

Yetkililer kararın hükümet politikalarının bir sonucu mu yoksa şirketin kendi inisiyatifi mi olduğu sorusuna ise açıklık getirmedi.

20 yıl öncesine kadar suçtu

Pazar günü iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesinde bir yandan eşcinselliğe destek verilen ifadeler kullanılmış, bir yandan da "müstehcen" içeriğin, cinsel yönelim ne olursa olsun kaldırılması gerektiği belirtilmişti.

Çin 20 yıldan fazla süre önce eşcinselliği suç kapsamından çıkardı ama gay bireyler halen kapsamlı olarak ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor.

Ülkedeki LGBTi savunucuları ise, toplumu cinsel tercihler konusunda eğitmeye ve kişilerin evlenip çocuk sahibi olmaları gerektiği yönündeki geleneksel baskıları itelemeye çalışıyor.

Çin'de eşcinsel evlilikler yasak ancak çok sayıda çift farkındalığı artırmak için kendi törenlerini düzenliyor.

Reuters'a konuşan Pekin LGBTi Merkezi Başkanı Xiao Tie, eşcinsellik ve pornoyu eşdeğer tutan politikaların sorunlu olduğunu, hükümetin LGBTi karşıtı olmasa da konuyla ele almakta zorlandığını öne sürüyor.

Sina Weibo ise, Çin'in geçen yıl Haziran ayında duyurduğu internetteki içeriklere ilişkin düzenlemeye uygun davranmayı amaçladıklarını savunuyor.

Ülkedeki resmi medya gözlem kuruluşunca duyurulan düzenleme eşcinselliği, "anormal cinsel ilişkiler" kapsamına aldığı cinsel istismar ve şiddetle bir tutmuştu.

Çin hükümeti, Weibo'nun uygulamasına ve ardından kararı geri almasına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

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