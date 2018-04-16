Çin'in Twitter'ı Weibo, tepkiler sonrası eşcinsel içerikleri kaldırmaktan vazgeçti

Öte yandan, Twitter'da LGBTi (Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) gruplar "#BenGayim" ve "#AşağılıkSinaSelamBenGayim" gibi çeşitli etiketler kullanarak uygulamayı sertçe eleştirdi.

Şirket yaptığı açıklamada kararı "temiz ve uyumlu bir toplum" için verdiklerini savundu. Açıklama yapıldığında 50 binden fazla paylaşım kaldırılmıştı bile.

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo Cuma günü pornografi, şiddet ve eşcinsellik içeren video ve çizgi içerikleri 3 haftalık bir kampanya boyunca siteden kaldıracağını açıklamıştı.

Weibo'nın eşcinselliği pornografiyle eş tutarak karaladığını söyleyen on binlerce kullanıcı, şirketi Çin hükümetinin sansür uygulamalarına boyun eğmekle suçladı. Bazı eşcinsel kullanıcılar partnerleriyle çektikleri fotoğrafları "Ben gay'im, sapık değilim" notuyla paylaştı.

Bazıları Weibo'yu kullanmayı bırakacaklarını söylerken, bazıları da şirket yetkililerine mektuplar yazarak tepkilerini dile getirdi.

İnternette çok sayıda kullanıcı, eşcinsel gönüllülerin sokaktan geçenlerden onlara sarılmalarını istediği bir sosyal deneyin videosunu paylaştı.

Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak paylaşımı yapan kullanıcı, videonun bir süre önce internetten kaldırıldığını söylüyor.

Tepkiler büyüyünzde Pazartesi günü Weibo yetkilileri sitedeki içerikleri temizlerken eşcinsel içerikleri artık hedef almayacaklarını açıkladı.

Yetkililer kararın hükümet politikalarının bir sonucu mu yoksa şirketin kendi inisiyatifi mi olduğu sorusuna ise açıklık getirmedi.

20 yıl öncesine kadar suçtu

Pazar günü iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesinde bir yandan eşcinselliğe destek verilen ifadeler kullanılmış, bir yandan da "müstehcen" içeriğin, cinsel yönelim ne olursa olsun kaldırılması gerektiği belirtilmişti.

Çin 20 yıldan fazla süre önce eşcinselliği suç kapsamından çıkardı ama gay bireyler halen kapsamlı olarak ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor.