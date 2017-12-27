Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Yeni Uygulamalar Tartışılıyor

Çin'in Şincan bölgesinde yetkililer bu ay "yakınlar haftası” adlı yeni bir program başlattı. Program uyarınca yerel kamu görevlilerinin kırsal bölgelerdeki Uygur aileleriyle bir hafta vakit geçirmesi öngörülüyor.

Resmi olarak bunun etnik uyumu teşvik edeceği belirtilirken, bu hareket gözlemciler tarafından Müslüman azınlıkla ilgili istihbarat faaliyetlerinin arttırılması olarak yorumlanıyor. Bunun da etnik gerilimi azaltmak yerine arttırabileceği yorumları yapılıyor.

11 Aralık'tan başlayarak Doğu Türkistan olarak bilinen kuzeybatı eyaletinden yüzlerce kamu görevlisi, ülkenin diğer ucuna gitti ve bir hafta boyunca Uygur aileleriyle kaldı. Devlet medyasına göre bu görevliler Uygur ailelerle birlikte yiyip içerek etnik grupla adeta bir aile ilişkisi kurdu.

Gözlemciler, bu görevlilerin belli bir bölümünün etnik Uygurlar veya Uygurlar'ın uzak akrabaları olduğunu,çoğunun yerel yönetimlerde çalışan Çinli Han grubundan oluştuğunu belirtti.

Yabancılar ya da yakınlar?

Bu da Uygur bölgesine gönderilen görevlilerin çoğunun farklı kültürel ve dini geleneklere sahip yabancılar olduğunu gösteriyor. Sürgündeki Uygurlar'ın kurduğu, merkezi Almanya'daki Dünya Uygur Kongresi'inden Dilxat Raxit, çoğunun tamamen yabancı olduğunu, farklı kültür ve dini gelenekten geldiğini, aynı zamanda Uygurlar'a karşı gizli siyasi gündemleri bulunduğunu kaydediyor.