Çin’le Ticaret Savaşı Piyasaları Vurdu

Amerikan piyasaları geçtiğimiz hafta Başkan Trump’un ticari savaşı büyüteceğine dair yaptığı açıklamaların ardından düşüşle kapandı. Dow Jones endüstriyel endeksi %0,1, S&P 500 %0,18 oranında gerilerken teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq %0,1 oranında yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 neredeyse ayı piyasasına girmiş gibiler, her ne kadar hafta genelinde hafif yükselişler kaydetseler de 1984 yılından bu yana ilk kez bu kadar uzun bir “düzelme” döneminden geçiyor iki endeks de. Teknoloji şirketleri Çin’e uygulanan gümrük vergilerinden etkilenmese de Dow Jones ve S&P 500’deki şirketlerin birçoğu bu vergilerden ve Çin’le başlayan ticari savaştan oldukça kötü etkileniyor. Başkan Trump 6 Temmuz’dan itibaren Çin’den gelecek 34 milyar dolarlık ürüne %25 ekstra gümrük vergisi uygulamaya başladı ve daha tam olarak bu yaptırımların sonuçlarını görmeden, geçtiğimiz Salı günü Trump eğer Çin ABD’nin bazı ticari isteklerini kabul etmezse aralarında balık, petrol, kimyasal maddeler, sebze, kömür, tekstil ürünleri ve kadın çantalarının da bulunduğu 200 milyarlık Çin ithalatına %10 oranında ekstra gümrük vergisi uygulamak istediğini, bu konuyla ilgili olarak 20-23 Ağustos tarihleri arasında bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Çinli yetkililer Başkan Trump’un bu yeni tehdidini Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıyacaklarını açıkladı ve bu ticari savaşın yasalara aykırı olduğunu belirten bir de açıklama yaptı. Pazartesi sabahı Çin ekonomisiyle ilgili olarak ikinci çeyrek verileri açıklandı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde %6,7’lik bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Bu, Cin’in son 2 yıldaki en düşük çeyrek büyüme rakamı oldu. Bir önceki çeyrekte % 6,8 oranında büyüyen Çin ekonomisinin 2018 hedefi %6,5 oranında bir büyümeydi, yetkililer hala bu hedefe ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Bu sabah gözler Helsinki’deydi. Başkan Trump’un Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yaptığı toplantı önceside endişelerin arttığı gözlemlendi. Yavaş bir açılış yaşayan piyasalara baktığımızda S&P 500’nin düşüşe devam ettiğini, Dow ve Nasdaq’ın açılıştaki statülerini koruduklarını görüyoruz. Başkan Trump’un Putin’le gerçekleştirdiği toplantı, Rusya’yla ilgili ekonomik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunun ele alınması beklentisi nedeniyle yatırımcılar için büyük önem taşıyor fakat bu konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Başkan Trump’un “Rusya’yla iyi bir ilişkimiz olması iyi bir şey, kötü bir şey değil,” şeklindeki yorumu, yatırımcılar için yaptırımların kaldırılmasına bir adım daha yaklaşıldığı anlamına gelebiliyor.

Haftanın diğer önemli konularına bakarsak, çeyrek raporları açıklanmaya devam ediyor. Bugün piyasalar kapandıktan sonra Netflix 2018 ikinci çeyrek raporunu açıklayacak ve yatırımcıların beklentileri yüksek. Netflix cok iyi bir 2017 geçirmişti. Sadece 2018 yılının ilk üç ayında 7,4 milyon yeni üye katılımı sağlandığı açıklanmıştı, şu anda Netflix’in dünya çapında 125milyon üyesi bulunuyor. Bazı uzmanlar şirketin çıkabileceği en yüksek noktaya çıktığını savunuyor. Bazı yatırım şirketleri bu yüzden şirketin hisselerini “satın al” statüsünden “normal” e indirdiler. Şu anda Apple’ın ardından en değerli hisselerden biri Netflix ve 2017’den 2018’e kadar değeri %100 oranında arttı. Bakalım bu akşamki çeyrek raporu nasıl olacak. Bugün ayrıca Amazon online alışveriş platformunun en büyük indirim günü bir kaç saat sonra başlıyor. Black Friday tarzı fakat online gerçekleştirebileceğiniz satışlarla şirket önümüzdeki 36 saat boyunca üyelerine büyük indirimler sunacak. Bu yıl ayrıca geçtiğimiz sene satın aldığı Whole Food süpermarket zincirini de kapsayacak olan satışlar sonrasında Amazon’un yılbaşı indirimlerinden sonra yeni bir rekor kırması bekleniyor. Amazon ayrıca bu ucuzluk günlerinde yıllık ücreti 100 dolar olan Prime üyelik sayısını da arttırıyor.