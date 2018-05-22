Çin’le Ticaret Savaşının Ertelenmesi ABD Piyasalarına Moral Verdi

Amerikan piyasaları yeni bir haftaya ve yeni bir döneme başladı. 2018’in ilk çeyreğinde şirketlerin performansını gösteren çeyrek raporları dönemini neredeyse geride bırakıyoruz ve başta banka sektörü olmak üzere genel anlamda ekonominin sağlam olduğunu gösteren çeyrek raporları gözlendi. “Düzeltme dönemi” adı verilen ve endekslerin %15 e kadar varan düşüşleriyle sonuçlanan dönemi geride bırakıyor.

Pazartesi günü ABD’nin en önemli şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Dow Jones endüstriyel endeksi %1,2 oranında yükseldi. Bunun nedeni General Electric, Boeing ve Caterpillar şirketlerinin Çin ve ABD arasında bir süre gerginliğe sebep olan ticaret savaşı olasılığının ortadan kalkması oldu. Dow, 16 Mart’dan bu yana ilk kez işlem hacmini 25,000 puanın üzerine çıkarttı ve toparlandığı yönünde sinyaller vermeye başladı.

Amerika ve Çin arasındaki gümrük vergisi arttırımının yaratabileceği bir ticari savaş olasılığı hafta sonu iki tarafın Washington’da yaptığı toplantılar sonrasında en azından bir süreliğine ertelenmiş görünüyor. İki gün süren ve iki ülkenin yetkililerin katıldığı toplantı sonrasında Fox Haber kanalına konuşan Maliye Bakanı Steven Mnuchin, henüz tam bir anlaşmaya varılmasa da, şimdilik iki tarafın gümrük vergilerinin arttırılmasını bir kenara bıraktığını, bu süreçte anlaşmanın ayrıntılarını planlayacaklarını belirtti. Mnuchin iki tarafın da anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdüreceğini ekledi.