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Çin’le Ticaret Savaşının Ertelenmesi ABD Piyasalarına Moral Verdi

22.05.2018 19:46 | Son Güncelleme

Amerikan piyasaları yeni bir haftaya ve yeni bir döneme başladı. 2018’in ilk çeyreğinde şirketlerin performansını gösteren çeyrek raporları dönemini neredeyse geride bırakıyoruz ve başta banka sektörü olmak üzere genel anlamda ekonominin sağlam olduğunu gösteren çeyrek raporları gözlendi. “Düzeltme dönemi” adı verilen ve endekslerin %15 e kadar varan düşüşleriyle sonuçlanan dönemi geride bırakıyor

Çin’le Ticaret Savaşının Ertelenmesi ABD Piyasalarına Moral Verdi

Amerikan piyasaları yeni bir haftaya ve yeni bir döneme başladı. 2018’in ilk çeyreğinde şirketlerin performansını gösteren çeyrek raporları dönemini neredeyse geride bırakıyoruz ve başta banka sektörü olmak üzere genel anlamda ekonominin sağlam olduğunu gösteren çeyrek raporları gözlendi. “Düzeltme dönemi” adı verilen ve endekslerin %15 e kadar varan düşüşleriyle sonuçlanan dönemi geride bırakıyor.

Pazartesi günü ABD’nin en önemli şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Dow Jones endüstriyel endeksi %1,2 oranında yükseldi. Bunun nedeni General Electric, Boeing ve Caterpillar şirketlerinin Çin ve ABD arasında bir süre gerginliğe sebep olan ticaret savaşı olasılığının ortadan kalkması oldu. Dow, 16 Mart’dan bu yana ilk kez işlem hacmini 25,000 puanın üzerine çıkarttı ve toparlandığı yönünde sinyaller vermeye başladı.

Amerika ve Çin arasındaki gümrük vergisi arttırımının yaratabileceği bir ticari savaş olasılığı hafta sonu iki tarafın Washington’da yaptığı toplantılar sonrasında en azından bir süreliğine ertelenmiş görünüyor. İki gün süren ve iki ülkenin yetkililerin katıldığı toplantı sonrasında Fox Haber kanalına konuşan Maliye Bakanı Steven Mnuchin, henüz tam bir anlaşmaya varılmasa da, şimdilik iki tarafın gümrük vergilerinin arttırılmasını bir kenara bıraktığını, bu süreçte anlaşmanın ayrıntılarını planlayacaklarını belirtti. Mnuchin iki tarafın da anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdüreceğini ekledi.

Endeksleri etkileyen diğer önemli gelişme ise yine Pazartesi açıklanan General Electric Wabtec birleşimi oldu: Westinghouse Air Brake Technologies, kısaca Wabtec, GE ile 3 milyar dolarlık bir otomotiv fabrikası kurmayı planlıyor. Bu birleşmenin iki şirkete de önümüzdeki 3 yıllık dönemde toplam 6 milyar dolarlık ek gelir getirmesi bekleniyor. Bu gelişmenin arkasında yatan en önemli nedenlerden biri, otomotiv sektöründe kendine önemli bir yer edinen ve yine pazartesi günü yaptığı açıklamayla hisselerine %3’e varan bir yükseliş sağlayan TESLA. GE TESLA ile rekabeti arttırmak için Wabtec’le birleşme yoluna giderken, TESLA’in CEO’su Elon Musk, cumartesi günü Twitter üzerinden elektrikli lüks araç serisi Model 3’e yaptıkları yeni eklemeleri tanıttı. Musk 2019’da piyasaya sürülecek olan modelin fiyatının 78 bin dolar olacağını ve saatte 250 km hız yapabileceğini açıkladı.

Otomotiv sektörü için yine önemli bir güne başlıyoruz: Çin’in lüks arabalara koyduğu ağır vergiyi azaltma haberi bu sabah piyasaları canlandırdı. Çin Maliye bakanlığından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz’dan itibaren %25 olan yabancı araç vergisi, %15 e indirilecek. Bazı kaynaklara göre bu karar hafta sonu Washington’da yapılan toplantının sonuçlarından biri. Bloomberg’in bu sabah yayınladığı bir habere göre Amerika, ayrıca Çinli telekom donanım üreticisi ZTE üzerindeki yasaklamanın kaldırılacağını açıkladı. Bloomberg bu haberi hangi kaynaktan aldığını açıklamadı.

Bugün New York Menkul Kıymetler Borsası için çok önemli bir gün. 226 yıllık tarihinde ilk kez endekse bir kadın yönetici atandı. Stacey Cunningham, endeksin 67inci yönetim kurulu başkanı olacak ve görevine cuma günü başlayacak.

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