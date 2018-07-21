Çinli Sanatçının Gözünden Suriyeli Mülteciler

Mardin’deki Sakıp Sabancı Müzesi bugünlerde Çinli sanatçı Ai Weiwei’nin 'Ai Weiwei Mardin’de' isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, Dünyanın en önemli çağdaş sanatçılarından kabul edilen Çinli Ai Weiwei’nin, özel seçkileri sergileniyor. Serginin ana teması ise mülteciler. Weiwei Suriye’deki iç savaştan kaçan mültecilerin dramlarını porselenlere çizerek anlatmaya çalışmış. Sanatçı eserlerini ortaya çıkarmadan önce Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları kamplara giderek, izlenimler edinmiş, bunları yapıtlarına aktarmış. Sanatçı siyah beyaz çizimlerinde önce savaşların ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalışmış. Weiwei, savaşların ok ve mızraklarla yapıldığı dönemlerden başlayarak günümüze kadar geliyor. Sanatçı bir çiziminde, Rus helikopterlerini harabeye dönmüş kentler üzerinde uçarken tasvir ediyor. Başka bir çizimde ise havada insansız hava araçları uçarken, Yerde kucaklarında çocuklarının cesetleriyle kadınlar görülüyor. Sanatçını çizimlerinin önemli bölümü ise savaştan kaçan sivilleri anlatıyor. Bazıları yürüyerek bazıları ise araçlara doluşarak savaştan kaçıyor. En dikkat çeken çizim ise denizleri aşmaya çalışan Suriyeliler. Weiwei, bu çizimlerinde, büyük güçlüklerle denizleri aşan mültecilere sınırların açılması çağrısına yer veriyor. Kampları çevreleyen tellerin üzerine ‘Kimse yasadışı değil’ yazan Weiwei, bir çiziminde de ‘güvenli geçiş’ çağrısına yer vermiş. Tanklar, uçaklar, cihatçı gruplar, yerle bir olan tarihi eserler sanatçını bolca yer verdiği öğeler.

Weiwei, Suriye savaşı ile ilgili izlenimlerini Çin vazolarına ve porselen tabaklara da çizmiş. Bir vazodaki çizimin konusu denizde boğulan bir Suriyeli. Bir tabakta ise tanıdık bir figür var; Alan bebek. Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu cansız bedeni kıyıya vuran Alan Kurdi, mültecilerin sembolü olmuştu. Sanatçı. Alan bebeği bir porselen tabağa çizdi. Heykel, küratörlük, fotoğraf ve film alanlarındaki çalışmalarıyla da tanınan Weiwei'in sergisinin hemen girişinde bir bisiklet dikkat çekiyor. 2011 yılında Çin Komünist Partisi muhaliflere bir operasyon başlatıyor. 200’ü aşkın avukat, aktivist, yazar, muhalif tutuklanıyor. Ai Weiwei de Pekin Uluslararası Havalimanı’nda tutuklanıyor. 81 gün kimsenin bilmediği bir yerde tutulduktan sonra 22 Haziran’da resmi bir suçlama yapılmadan tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılıyor. Ancak pasaportuna el konulduğu için hiçbir yere gidemiyor. Bunun üzerine Ai Weiwei sessiz bir eylem yapmaya karar veriyor. Her sabah stüdyosunun girişinde duran bisikletinin sepetine taze bir demet çiçek koyan sanatçı, bu çiçeklerin fotoğrafını çekip Twitter’da #FlowersForFreedom (Özgürlük için Çiçekler) hashtagiyle paylaşıyor. Bu eylem pasaportu iade edilene kadar sürüyor. Eylemde kullanılan bisiklet de sergide yer alıyor.