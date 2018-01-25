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Çinli Uzmanlar İki Sağlıklı Maymunu Başarıyla Klonladı

25.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

Cell isimli akademik dergide yayınlanan araştırmada, iki makak maymunu Zhong Zhong ve Hua Hua’nın Şangay’daki Çin Bilimler Akademisi’nde doğduğu açıklandı.

Cell isimli akademik dergide yayınlanan araştırmada, iki makak maymunu Zhong Zhong ve Hua Hua'nın Şangay'daki Çin Bilimler Akademisi'nde doğduğu açıklandı.

Makaklar, laboratuvar ortamında, petri kabında büyüyen cenin hücrelerinden geliştirildi. Bu, ilk klonlanan hayvan koyun Dory'i klonlama yöntemiyle aynı.

Çin Bilimler Akademisi Nörobilim Enstitüsü Başkanı Poo Muming, "İnsan klonlamayı hiç düşünmedik. Amacımız, maymunları klonlayarak insanlara sunulan sağlık hizmetlerini geliştirmek. Bu bizim ana amacımız. Klon maymunlar da beyin biliminde yapılacak araştırmalara yardımcı olacak. Bunun insan klonlamayla bir ilgisi yok, ama neden endişe duyulduğunu anlıyoruz,” diyor.

Çinli uzmanlar, maymun klonlamak için kullandıkları yöntemin, tıbbi araştırmalar için kullanılacak diğer hayvanları klonlamak için de yararlı olacağını düşünüyor ancak bu, Hayvanlara Ahlaklı Davranmayı Savunanlar grubu tarafından kınanıyor.

Amerika'da federal yasalar, insan klonlamayı yasaklıyor ayrıca dünya çapında birçok bilimadamı da etik nedenlerden dolayı klonlamaya karşı çıkıyor.

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