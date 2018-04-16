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Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Tayland’da İngiliz bir adam, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını tekmeleyerek öldürdü.

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

51 yaşındaki İngiliz Kevin Smitham, Songkran tatili nedeniyle 29 yaşındaki karısı Kanda Smitham’ın ailesinin, Tayland’ın Ubon Ratchathani kentindeki evine gitti.

Pazar akşamı Taylandlı karısının cinsel ilişkiye girmek istememesine öfkelenen sarhoş adam, aldatıldığını öne sürdü. Daha sonra Smitham, karısını vahşice tekmeleyerek öldürdü.

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Sabah cesedi bahçede gören komşuların ihbarı üzerine yakalanan adam, suçunu itiraf etti.

Çiftin iki çocuklarının olduğu belirtildi.

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TAYLAND ingiltere cinsel ilişki cinayeti Kevin Smitham Songkran Kanda Smitham

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