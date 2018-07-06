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Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

İlginç olay Çin'de yaşandı. 13 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel organına USB kablosu sıkıştı ve düğümlendi. Kabloyu geri çekemeyen çocuk, acı içinde hastaneye kaldırılıp ameliyata alındı.

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Çin'de yaşayan 13 yaşındaki çocuk, penisine USB kablosu sıkıştırdığı için hastanelik oldu.


ÇIKARAMAYINCA AİLESİNE SÖYLEMEK ZORUNDA KALDI

Adı açıklanmayan Çinli çocuk, cinsel organından içeri soktuğu kablonun mesanesinin içinde düğüm olması üzerine geri çıkaramadı. Yaklaşık 20 santimetrelik kablo yüzünden dayanılmaz derecede acı çeken çocuk, durumu ailesine söylemek zorunda kaldı.

MESANESİNİ KESEREK ÇIKARDILAR

Çin'in kuzey-doğu Heilongjiang eyaletindeki Linkou şehrindeki bir hastaneye kaldırılan çocuğun içinde düğümlenen kabloyu doktorlar da dışarı çıkarmayı başaramayınca tek çare olarak ameliyata alındı ve kablo mesanesinden çıkarıldı.

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MERAKI YÜZÜNDEN OLMUŞ

2 hafta hastanede kalan çocuk, genital bölgelere olan merakı sebebiyle böyle bir şey yaptığını söyledi.


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