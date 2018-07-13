Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı

Daily Mirror'da yayınlanan bir habere göre, doktor Adam Kay bir kadın hastasının erkek arkadaşına evlenme teklif etme hikayesinin nasıl korkunç bir kabusa dönüştüğünü anlattı.

Cinsiyetçi rolleri reddeden genç kadın bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşına evlenme teklifi etmeye karar verdi. Genç kadın uzun süre düşündü ve evlenme teklifi yapmak için ilginç bir yol buldu.

Bir nişan yüzüğü satın alan kadın sürpriz yumurta olarak bilinen çikolatalardan alıp içindeki plastik kapsüle nişan yüzüğünü koydu. Buraya kadar her şey normal görünüyordu. Ancak genç kadın plastik kapsülü cinsel organının içine yerleştirdi.

CİNSEL ORGANINA SÜPRİZ YUMURTA SIKIŞTI

Aslında planı basitti. Erkek arkadaşı cinsel ilişki öncesi kendisiyle ilgilenirken kapsülü fark edecekti ve çıkarıp içini açacaktı. Ancak öyle olmadı. Kapsül kadının cinsel organına sıkışıp kaldı.

Çıkarmaya çalışırken de yan döndü ve iyice sıkıştı.

Çift soluğu hastanede aldı. Onlara doktor Adam Kay müdahale etti. Tıbbi müdahale sonrası kapsül sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kitabında olayı anlatan Doktor Kay, "Genç kadın onca yaşanandan sona bile kapsülü oraya neden yerleştirdiğini sevgilisine anlatmak istemedi. Sürprizi sürdürmek için çok hevesliydi" dedi.



