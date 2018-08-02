Cinsel Şiddete Ağır Ceza Getirilen Fransa’da Sokakta Laf Atmak Artık Suç

Fransa’da uzun süredir tartışılan "cinsel şiddet ve tecavüzün önlenmesine" ilişkin teklif Meclis’in her iki kanadından da geçerek yasalaştı. Yasadan "15 yaşın altındaki tüm cinsel ilişkilerin tecavüz sayılmasını öngören" önemli değişiklik çıkarıldı ve bu konuda takdir yetkisi hakime bırakıldı. Ancak yasayla, sokakta laf atma eylemi de suç olarak tanımlandı ve bu yeni suç tanımı için 90 Euro’dan 750 Euro’ya kadar para cezası getirildi.

Meclisin yılın son çalışma gününde kabul ettiği yasa, Senato ile uzlaşmaya vardığı son haliyle kabul edilerek kesinleşti. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan son görüşmelerin ardından yapılan oylamada, hiçbir milletvekili yasaya karşı oy kullanmadı ancak oylamaya katılım düşük oldu. Yasanın Genel Kurul’daki son oylamasında 92 milletvekili ‘Evet’ oyu kullandı.

Eylül ayından itibaren yürürlüğe girecek yasayla, çocuğa yönelik tecavüz ve cinsel şiddet suçlarına verilen cezalar ağırlaştırılıyor. Hükümet tasarıda “rıza karinesi” bölümünde “rızaya bağlı ilişkiye 15 yaş sınırı getiren ve bunun altındaki tüm ilişkileri otomatik olarak tecavüz olarak kabul eden” bir düzenlemeye yer vermişti. Ancak tasarının çok tartışılan bu maddesi, anayasaya aykırılık içermesi nedeniyle, yasa metninden çıkarıldı ve kesinleşen son metinde yer almadı.