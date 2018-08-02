Cinsel Şiddete Ağır Ceza Getirilen Fransa’da Sokakta Laf Atmak Artık Suç

Fransa’da uzun süredir tartışılan "cinsel şiddet ve tecavüzün önlenmesine" ilişkin teklif Meclis’in her iki kanadından da geçerek yasalaştı. Yasadan "15 yaşın altındaki tüm cinsel ilişkilerin tecavüz sayılmasını öngören" önemli değişiklik çıkarıldı ve bu konuda takdir yetkisi hakime bırakıldı. Ancak yasayla, sokakta laf atma eylemi de suç olarak tanımlandı ve bu yeni suç tanımı için 90 Euro’dan 750 Euro’ya kadar para cezası getirildi.
Meclisin yılın son çalışma gününde kabul ettiği yasa, Senato ile uzlaşmaya vardığı son haliyle kabul edilerek kesinleşti. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan son görüşmelerin ardından yapılan oylamada, hiçbir milletvekili yasaya karşı oy kullanmadı ancak oylamaya katılım düşük oldu. Yasanın Genel Kurul’daki son oylamasında 92 milletvekili ‘Evet’ oyu kullandı.
Eylül ayından itibaren yürürlüğe girecek yasayla, çocuğa yönelik tecavüz ve cinsel şiddet suçlarına verilen cezalar ağırlaştırılıyor. Hükümet tasarıda “rıza karinesi” bölümünde “rızaya bağlı ilişkiye 15 yaş sınırı getiren ve bunun altındaki tüm ilişkileri otomatik olarak tecavüz olarak kabul eden” bir düzenlemeye yer vermişti. Ancak tasarının çok tartışılan bu maddesi, anayasaya aykırılık içermesi nedeniyle, yasa metninden çıkarıldı ve kesinleşen son metinde yer almadı.
Yasak yerine 15 yaşından küçükler için, "kısıtlama ve sürpriz kavramları" yasa maddesine eklendi. Buna göre, "15 yaşından küçük tecavüz mağdurlarının, cinsel ilişkiye rıza göstermek için yeterli takdir yetkisine sahip olup olmadığı ve savunmasızlığı hakim tarafından gözönünde bulundurulur" cümlesi kabul edildi. Hakime ayrıca, taraflar arasındaki yaş farkının büyük olması durumunda da kanaatte bulunma yetkisi verildi.
Yasayla tecavüze uğrayan şahısların suç duyurusunda bulunma süresi ergenlik yaşından itibaren 20 yıldan 30 yıla çıkarıldı. Böylece, tecavüze uğrayan bir kişiye, 48 yaşına kadar suç duyurusunda bulunabilme hakkı getirildi.
Sokakta laf atmak suç oldu
Yeni düzenlemede, çok tartışılan “sokakta laf atma” suçuna da yaptırım getiriliyor. Hafta başında kendisine laf atan bir şahsa yanıt verdiği için sokak ortasında dayak yiyen genç kadının video görüntüsüyle yeniden gündeme gelen laf atma eylemi, kesinleşen yasa metninde suç olarak tanımlandı. Laf atan kişinin suçüstü yakalanması durumunda, eyleminin ağırlığına bağlı olarak 4 aşamada, 90 Euro ila 750 Euro arasında para cezası ödemesi öngörülüyor. Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa, sonbahardan itibaren göreve başlayacak "yakın mahalle polisleri" aracılığıyla suçüstü cezaları kesileceğini belirtti.
Uyuşturucu kullanarak tecavüze ağır ceza
Yeni yasayla ayrıca, ilaç ya da uyuşturucu vererek tecavüz suçuna 5 yıla kadar hapis, 75 bin Euro da para cezası getirildi. Tecavüz ya da cinsel ilişki gibi anları filme alanlar hakkında da yeni bir suç tanımı yapılarak, bu suçu işleyenlere 1 yıla kadar hapis ve 15 bin Euro para cezası verilmesi kabul edildi.
15 yaş hayal kırıklığı
Yasayı savunan Yasayı savunan Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa, "Cumhurbaşkanının seçim kampanyasında verdiği söz, çok güçlü bir şekilde metinde yer alıyor. Bu yasayla çocuklarımızın cinsel şiddet ve tecavüze karşı korunması yolunda önemli adımlar atılmıştır" dedi.
Fransa’da 11 yaşındaki iki ayrı kız çocuğuyla cinsel ilişkiye giren iki sanığın bırakılması sonucu yaşanan büyük tartışma sonrası getirilen yasayla, ergin olmayan çocuklarla rızaya bağlı cinsel ilişkiye bir sınırlama getirilmesi bekleniyordu. Ancak kadın haklarını savunan dernekler gibi “15 yaş sınırını savunan” muhalefet milletvekilleri de bu maddenin yasada yer almamasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kendisi de cinsel şiddete uğrayan Başkaldıran Fransa Hareketi (LFI) milletvekili Clementine Autain “Çok önemli bir fırsat kaçırıldı” derken, merkez sağ UDI milletvekili Sophie Auconie de yasanın son hali hakkında “büyük hayal kırıklığı” yorumunu yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak
Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!
ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor
Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
12 yıldır seks yapmadı! Testisleri 31 kiloya ulaştı
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Okuyucu Yorumları 0 yorum