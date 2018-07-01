Cinsel suçlara karşı kimsayal hadım gündemde

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "cinsel kastrasyon", yani kimyasal hadım yönetiminin cinsel suçlara karşı yeni dönemde cezai tedbir olarak devreye sokulacağını söyledi.

Bozdağ'ın bu açıklaması, Ankara'da 22 Haziran'da kaybolan ve Cuma günü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinayete kurban gittiğinin anlaşılmasının üzerine geldi.

Otopsi raporunda cinsel istismara uğradığı ve boğulduğu belirtilen Eylül'ün ölümüyle ilgili konuşan Bozdağ, "Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar" dedi.

"Önleyici tedbirleri artıracağız"

Bozdağ, "Bu insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almamış bu kişilerin toplum içerisinde, toplum ve insanlar için daha fazla tehlike arz etmemeleri için önleyici tedbirleri artıracağız. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız ve bu konuda da kararlı adımlar atacağız" diye konuştu.

Bozdağ, bu konuda bir kanun taslağının daha önce hazırlandığını ve Bakanlar Kuruluna sunulduğunu ancak araya erken seçimlerin girmesi nedeniyle yasalaşamadığını ifade etti.

Eylül Yağlıkara'nın Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli köyündeki komşuları Uğur K. tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Eylül’ün cesedi, köyün dışındaki elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu. Otopsisinde vücudunda kesici, delici alet izlerine rastlanan küçük kızın cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

DW/GY,GA

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