Cinsel taciz mağdurlarının kıyafetlerini toplayan Hint kadın

Patheja bu kadın için, "Trende yaşadığı tacizi polise bildirmekten onu vazgeçirmişler" diyor.

Askılarda yeni yıl kutlamalarında tacize uğrayan bir kadının bağışladığı kırmızı-siyah renklerdeki tulum da var, tren yolculuğu sırasında poposu ellenen bir başka kadının bej rengi tunik elbisesi de.

Jasmeen Patheja'nınki böyle bir koleksiyon: Cinsel tacizi atlatan kadınların kıyafetlerinden bir seçki.

Ama bu kıyafetlerin her birinde, başka bir hikaye saklı.

Bangalore'daki bir evde sokakta her yerde görebileceğimiz, her zaman giydiğimiz kıyafetlerden asılı.

Dünyanın her yerinde cinsel tacize uğrayan bir kadının kaçamayacağı soru belli: 'Ne giyiyordun peki?'** Hint aktivist-sanatçı Jasmeen Patheja, tam da mağduru suçlayan bu yaklaşım karşısında tacize uğrayan kadınların getirdiği kıyafetleri topluyor.**

Bir sonraki elbise Montreal'deki bir kadına ait.

Kadın Patheja'ya neler yaşadığını anlatmak istememiş:

"Bana o gün 'Eğer sen bunu almazsan çöpe atacağım. Buna bakmak bile midemi bulandırıyor' dedi. Elbisenin onda nasıl bir travma yarattığı belliydi."

Okul uniforması, kot pantolon, mayo...Askıdakileri bir bir incelerken, beyaz elbiseden mayoya, okul uniformasından pantolonlara, Patheja'nın kadınlara yönelik istismar ve şiddetin 'aynası' olarak nitelendirdiği örnekler karşıma çıkıyor.

"Bunun sizin ne giydiğinizle bir ilgisi yok, böyle bir şiddetin bahanesi olamaz" diyen sanatçı, kampanyanın adını da buradan yola çıkarak belirlemiş: 'Bunu ben istemedim'

Patheja'yı bu konuda çalışmaya iten, üniversite okumak için 20'li yaşlarında tek başına taşındığı Bangalore'da sokakta tacize uğrayan etrafındaki kadınların hikayelerini dinlemesi olmuş.

"Sokak tacizleri sanki her erkek ve kızın yaşaması gereken bir deneyimmiş gibi normalleştiriliyordu. Bu mesele karşısında suskunluk ve bir reddediş hali vardı. Bu da tacizlerin devam etmesinde sakınca olmadığı algısı yaratıyordu."