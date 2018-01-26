Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck Oscar töreninden çekildi

Yapımcı Amanda White ile görüntü yönetmeni Magdalena Gorka, Affleck'in yönetmenliğini yaptığı parodi belgeseli "I'm Still Here" filminin çekimleri sırasında tacize uğradıklarını açıklamıştı.

Oscar Akademi Ödülleri'nden bir sözcü, Affleck'in törene katılmayacağını belirterek "Oscar töreninin bu seneki iyi çalışmalara odaklanması için Affleck'in çekilme kararını takdir ediyoruz" dedi.

Hollywood yıldızı Ben Affleck'in erkek kardeşi Casey Affleck, 2010 yılında film setinde çalışan iki kadının taciz suçlamaları nedeniyle dava edilmişti.

2017 yılında "Manchester By The Sea" filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Affleck'in bu seneki ödül töreninde en iyi kadın oyuncuya ödülünü teslim etmesi gerekiyordu.

Affleck, yönetmenliğini yaptığı "I'm Still Here" filminin çekimleri sırasında iki kadını taciz etmekle suçlanmıştı.

White, Affleck'in geceyi onunla aynı otel odasında geçirmediği için maaşını ödemediğini söylemişti.

White "Her gün Affleck'in de bulunduğu ortamda ve onun aktif cesaretlendirmeleri sonucunda set çalışanlarından cinsel içerikli yorumlar, imalar ve girişimlerle karşılaştığını" belirtmişti.

Gorka ise o dönem evli olan Affleck'in kendisi uykudayken yatağına girdiğini iddia etmişti.

Oyuncunun avukatı, iddiaların Affleck'ten para sızdırma amaçlı olduğunu öne sürmüştü.

AFP/Getty ImagesHollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein'a yöneltilen tecavüz ve taciz iddialarının ardından sosyal medyada taciz ve tecavüze maruz kalmış kişilerin katıldığı "BenDe" etiketli kampanyalar başlatılmıştı.

300'den fazla oyuncu, yazar ve yönetmen film endüstrisinde ve diğer iş yerlerinde cinsel tacizle mücadeleye yardım amaçlı bir proje başlattı.

75. Altın Küre Ödülleri töreninde pek çok Hollywood yıldızı tacize karşı mücadeleye dikkat çekmek için siyah giysiler giymişti.

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