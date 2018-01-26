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Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck Oscar töreninden çekildi

26.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 10 saat önce

ABD'li ödüllü oyuncu Casey Affleck Mart'ta yapılacak Oscar Ödül törenine katılmayacağını açıkladı. Affleck 2010 yılında film setinde iki kadına tacizde bulunmakla suçlanıyordu.

AFP/Getty Images Casey Affleck geçen yıl en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazanmıştı.

ABD'li ödüllü oyuncu Casey Affleck Mart'ta yapılacak Oscar Ödül törenine katılmayacağını açıkladı.

Affleck, yönetmenliğini yaptığı "I'm Still Here" filminin çekimleri sırasında iki kadını taciz etmekle suçlanmıştı.

2017 yılında "Manchester By The Sea" filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Affleck'in bu seneki ödül töreninde en iyi kadın oyuncuya ödülünü teslim etmesi gerekiyordu.

Hollywood yıldızı Ben Affleck'in erkek kardeşi Casey Affleck, 2010 yılında film setinde çalışan iki kadının taciz suçlamaları nedeniyle dava edilmişti.

Affleck suçlamaları reddetmiş ve konu mahkeme dışında anlaşmayla çözülmüştü.

Oscar Akademi Ödülleri'nden bir sözcü, Affleck'in törene katılmayacağını belirterek "Oscar töreninin bu seneki iyi çalışmalara odaklanması için Affleck'in çekilme kararını takdir ediyoruz" dedi.

Yapımcı Amanda White ile görüntü yönetmeni Magdalena Gorka, Affleck'in yönetmenliğini yaptığı parodi belgeseli "I'm Still Here" filminin çekimleri sırasında tacize uğradıklarını açıklamıştı.

White, Affleck'in geceyi onunla aynı otel odasında geçirmediği için maaşını ödemediğini söylemişti.

White "Her gün Affleck'in de bulunduğu ortamda ve onun aktif cesaretlendirmeleri sonucunda set çalışanlarından cinsel içerikli yorumlar, imalar ve girişimlerle karşılaştığını" belirtmişti.

Gorka ise o dönem evli olan Affleck'in kendisi uykudayken yatağına girdiğini iddia etmişti.

Oyuncunun avukatı, iddiaların Affleck'ten para sızdırma amaçlı olduğunu öne sürmüştü.

AFP/Getty ImagesHollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein'a yöneltilen tecavüz ve taciz iddialarının ardından sosyal medyada taciz ve tecavüze maruz kalmış kişilerin katıldığı "BenDe" etiketli kampanyalar başlatılmıştı.

300'den fazla oyuncu, yazar ve yönetmen film endüstrisinde ve diğer iş yerlerinde cinsel tacizle mücadeleye yardım amaçlı bir proje başlattı.

75. Altın Küre Ödülleri töreninde pek çok Hollywood yıldızı tacize karşı mücadeleye dikkat çekmek için siyah giysiler giymişti.

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