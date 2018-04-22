Çıplak Saldırgan Waffle Restoranını Bastı 4 Kişi Öldü

Çıplak vücuduna sadece yeşil ceket giyen bir kişi Tennessee eyaletinin Nashville kenti yakınında bir waffle restoranında ateş açtı. Saldırıda en az dört kişi öldü, üç kişiyse yaralandı.

Saldırgan yerel saatle sabaha karşı 3.30’da AR-15 tipi tüfekle restorana girdi. Polis Twitter’dan yaptığı açıklamada saldırganın ateş açtığı kişilerin restoranın yöneticileri olduğunu ve bu kişilerden birinin saldırganla mücadele ederek silahını elinden aldığını kaydetti.

Polis, silahlı kişinin aracının 29 yaşındaki Travis Reinking adına kayıtlı olduğunu tesbit etti.

Polis CNN’e saldırganın kaçarken ceketini çıkarttığını söyledi.

Daha sonra ormanlık alanda sadece pantolon giyen, üstü çıplak bir kişi görüldü. Polis bu kişinin Reinking olduğunu sandıklarını aktardı.

Polis başka silah taşıyor olabileceğinden şüphelendiği saldırganı aramayı sürdürüyor. Yerel medya yakınlarda bir silahlı saldırı daha olduğunu ve bu olayla bağlantısı olabileceğini yazdı.

Polis saldırganın hala silahlı ve tehlikeli olabileceği konusunda bölge halkını uyardı.