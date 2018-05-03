Çıplak Trump heykeli rekor fiyata satıldı

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ı çıplak şekilde tasvir eden ve 2 yıl önce birçok kentte açık alanlara korsan olarak dikildikten sonra kaldırılan heykellerden biri açık artırma ile 28.000 dolara satıldı. Trump ile dalga geçen heykel paranormal olayları konu alan bir müzede sergilenecek.
LAS VEGAS'TA SERGİLENECEK
ABD Başkanı'nın çırılçıplak gösteren heykel Los Angeles'ta düzenlenen müzayedede açık artırmaya çıkarıldı.
Trump'ı koca göbekli, kat kat gerdanlı ve çırılçıplak olarak gösteren heykel Las Vegas'ta paranormal olaylar temalı bir müzede sergilenecek.
BAŞKANIN TESTİSLERİ YOK
Başkanı 'yumurtalıksız' olarak tasvir eden ve ' İmparatorun yumurtalıkları yok' adını taşıyan heykel aslında oldukça ünlü.
Bir anarşist kolektif heykelin kopyalarını Los Angeles, New York, Seattle ve Cleveland'de kamusal alanlara dikmişti.
Ancak açık artırmada satılanı hariç heykellerin tümü ya yok edilmiş ya da saldırıya uğramıştı.
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