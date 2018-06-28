Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi

Hürriyet'in özel haberine göre Londra ziyareti sırasında “Bloomberg” televizyonuna konuşan Çipras, kendisine iki kez sorulan “Erdoğan’a güveniyor musunuz?” sorusuna “Bu soruya tek kelime ile cevap verilemez” diyerek cevap vermekten kaçındı.

Çipras “Erdoğan dünya siyaset sahnesinde güçlü, büyük tecrübesi olan siyasi bir şahsiyet. Ancak çoğu kez de ne yapacağı öngörülemez. Biz Türkiye , konusuna siz İngilizlerden farklı yaklaşıyoruz. Biz. Fransa ve İrlanda ile komşu olmak şansına sahip değiliz. Türkiye ile sınırımız var. Pek çok kez öngörülemez durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Demecinde, 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan askerinin 3.5 aydır tutuklu bulunduklarını da söyleyen Çipras, bu konuyu seçim zaferini kutlamak için aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açtığını da kaydetti.

Çipras “Ben, sorunların çözümü için yapıcı bir diyalog için hep iyi niyet gösteriyorum. Uzlaşma köprüleri kurmaya çalıyşorum. Konuşmamız, halletmemiz gereken önemli konular var. Farklılıklarımıza rağmen Erdoğan ile aramızda açık bir iletişim kanalı bulunması olumlu bir şey” şeklinde konuştu.

