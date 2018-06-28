HABER

Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya siyaset sahnesinde güçlü, son derece tecrübeli, buna karşı, çoğu kez ne yapacağının önceden kestirilemeyen siyasi bir şahsiyet olduğunu söyledi. Çipras, kendisine yöneltilen 'Erdoğan'a güveniyor musunuz?' sorusuna ise 'Bu soruya tek kelime ile cevap verilmez' yanıtını verdi.

Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi

Hürriyet'in özel haberine göre Londra ziyareti sırasında “Bloomberg” televizyonuna konuşan Çipras, kendisine iki kez sorulan “Erdoğan’a güveniyor musunuz?” sorusuna “Bu soruya tek kelime ile cevap verilemez” diyerek cevap vermekten kaçındı.

Çipras “Erdoğan dünya siyaset sahnesinde güçlü, büyük tecrübesi olan siyasi bir şahsiyet. Ancak çoğu kez de ne yapacağı öngörülemez. Biz Türkiye , konusuna siz İngilizlerden farklı yaklaşıyoruz. Biz. Fransa ve İrlanda ile komşu olmak şansına sahip değiliz. Türkiye ile sınırımız var. Pek çok kez öngörülemez durumlar ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Demecinde, 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan askerinin 3.5 aydır tutuklu bulunduklarını da söyleyen Çipras, bu konuyu seçim zaferini kutlamak için aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açtığını da kaydetti.

Çipras “Ben, sorunların çözümü için yapıcı bir diyalog için hep iyi niyet gösteriyorum. Uzlaşma köprüleri kurmaya çalıyşorum. Konuşmamız, halletmemiz gereken önemli konular var. Farklılıklarımıza rağmen Erdoğan ile aramızda açık bir iletişim kanalı bulunması olumlu bir şey” şeklinde konuştu.

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
LGS sonrası tartışmalar hızlandı: Yüz binlerce öğrenci kendilerini İmam Hatip ya da Meslek liselerinde mi bulacak?LGS sonrası tartışmalar hızlandı: Yüz binlerce öğrenci kendilerini İmam Hatip ya da Meslek liselerinde mi bulacak?
Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacakTrump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çipras erdoğan Yunanistan Türkiye Bloomberg

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Meral Akşener hakkında çok konuşulacak iddia! İlk hedefi belli oldu

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak

Trump-Putin görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de yapılacak

Suudi Arabistan'da ünlü sunucu sokağa böyle çıkınca ülkeden kaçtı

Suudi Arabistan'da ünlü sunucu sokağa böyle çıkınca ülkeden kaçtı

Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında

Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında

Görenler dondu kaldı! Bu görüntüler dehşete düşürdü!

Görenler dondu kaldı! Bu görüntüler dehşete düşürdü!

Rusya'dan son dakika Suriye kararı! Çekiliyorlar

Rusya'dan son dakika Suriye kararı! Çekiliyorlar

Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!

Kuruyan gölün dibinden öyle bir şey çıktı ki! Uzaydan görülebiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.