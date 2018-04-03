Çipras: Türkiye provokasyonlarını arttırıyor

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye'nin "provokasyonlarını yoğunlaştırıp ilişkileri bozduğunu" savundu ve Ankara'ya "çıkmaza yol açan taktiklerini" terk etmesi çağrısı yaptı.

Kabinesine bir konuşma yapan Yunan Başbakanı, geçen ay sınırı geçmelerinin ardından gözaltına alınan iki Yunan askerinin bir iyi niyet göstergesi olarak salıverilmesi çağrısı yaptı.

Tsipras "Son günlerde Türkiye provokasyonlarını arttırdı ve her cephede gerilimi yükseltiyor" dedi.

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan Yunan askerleri teğmen Aggelos Mitretodis ile Astubay Çavuş Dimitros Kouklatzis ifadelerinde 'sınırı yanlışlıkla geçtiklerini' söylemişti.

Tutuklu Yunan askerleri: Çipras BM'den yardım istedi

İki Yunan askeri için tutuklama kararı Atina'da şok etkisi yarattı

Askerler, kar ve sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini 'casus olmadıklarını' ifade etmişlerdi.

Yunan askerlerin avukatları aracılığıyla yapılan tahliye talebi reddedilmişti.

Pazar günü Hatay'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Geçen sınır ihlali yapan subayı biz yakaladık, Batı ayağa kalktı. Kusura bakmayın, biz yargı devletiyiz. Sizin yargınız var da bizim yargımız yok mu?" ifadelerini kullanmıştı.