Çipras: ‘Türkiye’nin Koşullarını Reddediyoruz’

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Edirne’de tutuklanan iki Yunan askerinin salıverilmesi için istenen koşulları kabul etmeyeceklerini ve Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştığı izlenimini verdiğini söyledi.

Çipras, iki Yunan askerin iadesiyle ilgili Türkiye ile herhangi bir pazarlık yapılmadığını kaydetti.

Askerler Mart ayında kötü hava koşulları altında sınırın ormanlık bölgesinden geçerek yasadışı şekilde Türkiye’ye girmişti.

Ankara, 2016 yılının Temmuz ayında düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçarak sığınma talep eden sekiz Türk askerin iade edilmemesinden rahatsız.

21 Nisan’da NTV televizyonuna verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’daki sekiz Türk askerin iade edilmesi karşılığında Yunan askerlerin Atina’ya teslim edilmesi ihtimaline açık kapı bırakmıştı.

Yunan askerlerinin serbest bırakılması çabalarından taviz verilmeyeceğini söyleyen Çipras, “Öne sürülen kabul edilemez koşulları da en açık bir şekilde reddediyoruz” dedi.

Erdoğan’ın Yunanistan’la barış temelli bir ilişki içinde olunmasının önemi ve gerekliliği hakkındaki sözlerini olumlu karşıladıklarını kaydeden Çipras, “Ancak bu yorumları, atılacak adımlar izlemeli. Atılacak adımlar söylemleri yansıtmalı” diye konuştu.