Çipras: Yunanistan toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyecek

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye'yle yaşanan Kardak krizi konusunda ülkesinin toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Çipras'ın açıklamaları Türk ve Yunan sahil güvenlik güçlerinin Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında gerginlik yaşamasının ardından geldi.

Ege Denizi'nde Kardak yakınlarda 12 Şubat gecesi yaşanan hareketlilik ertesi gün de devam etmişti.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'nda konuşan Çipras "Mesajımız şimdi yarın ve her zaman açık. Yunanistan toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yöneltilen meydan okumaları kabul etmeyecek ve hoş görmeyecek. Yunanistan oyun oynayan bir ülke değil" dedi.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin doğu sınırı olduğunu söyleyen Çipras, "Bir AB üyesinin egemenlik haklarına karşı saldırgan eylemler ve söylemler AB ve onun bütünlüğüne aykırı" dedi.

Bölgeye 11 Türk deniz**aracı gönderilmişti**

Doğan Haber Ajansı (DHA), bölgeye 13 Şubat'ta TSİ 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botunun daha gittiğini, Türk deniz araçlarının sayısının 11'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısının da 8'e yükseldiğini bildirmişti.