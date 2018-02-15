HABER

Çipras: Yunanistan toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyecek

15.02.2018 21:40 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye'yle yaşanan Kardak krizi konusunda ülkesinin toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyeceklerini açıkladı. Çipras "Yunanistan oyun oynayan bir ülke değil" dedi.

Çipras: Yunanistan toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyecek

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye'yle yaşanan Kardak krizi konusunda ülkesinin toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Çipras'ın açıklamaları Türk ve Yunan sahil güvenlik güçlerinin Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında gerginlik yaşamasının ardından geldi.

Ege Denizi'nde Kardak yakınlarda 12 Şubat gecesi yaşanan hareketlilik ertesi gün de devam etmişti.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'nda konuşan Çipras "Mesajımız şimdi yarın ve her zaman açık. Yunanistan toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yöneltilen meydan okumaları kabul etmeyecek ve hoş görmeyecek. Yunanistan oyun oynayan bir ülke değil" dedi.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin doğu sınırı olduğunu söyleyen Çipras, "Bir AB üyesinin egemenlik haklarına karşı saldırgan eylemler ve söylemler AB ve onun bütünlüğüne aykırı" dedi.

Bölgeye 11 Türk deniz**aracı gönderilmişti**

Doğan Haber Ajansı (DHA), bölgeye 13 Şubat'ta TSİ 14.30'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 hücumbot ile 2 sahil güvenlik botunun daha gittiğini, Türk deniz araçlarının sayısının 11'e, Yunan sahil güvenlik botlarının sayısının da 8'e yükseldiğini bildirmişti.

Yunanistan'ın Leros Adası'ndan da 2 zodyak botu silahlı Yunan askerleriyle bölgeye gitti.

Kardak kayalıklarından 1 mil uzaktan hızla geçen Yunan komandoların bulunduğu bot, İstanköy Adası'na doğru gitti. Türk Sahil Güvenlik botları da Kardak'a doğru yöneldi. Türk ve Yunan botlarının zaman zaman birbirine 80- 100 metre uzaklıkta seyrettiği, diğer botların kayalıklara 1- 2 mil uzaklıkta sabit durduğu bildirildi.

Türkiye ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularının genişliği 6 deniz mili. Ancak Yunanistan bunu 12 mile çıkarma hakkı olduğunu savunuyor

Yunan medyası Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan botu arasında 'çarpışma' yaşandığını ve Yunan botun hasar gördüğünü duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) de bu haberin ardından Türkiye'ye 'komşunun egemenlik haklarına saygılı olması' uyarısında bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü açıklamasında, Türkiye'yi komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya çağırdı.

Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin karasuları ve hava sahası üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olması gerektiğini söyledi.

Sözcü, kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin AB Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından ortak finanse edildiğini belirtip bu kazanın Avrupa'daki vergi mükelleflerini de ilgilendirdiğini ifade etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak gerilimi

Yunanistan'a kaçan iki SAT komandosu Atina'yı huzursuz ediyor

Yunanistan: Erdoğan'ın Lozan'la ilgili açıklamaları kaygı verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Başbakanı Çipras bana firari askerler için iade sözü vermişti

Çipras: Yunanistan toprak bütünlüğüne saldırıları kabul etmeyecek

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı

Eve erkek almasaydı, milyarder olacaktı

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt

'Sapık' babaya Demet Akalın da isyan etti: Yeter!

'Sapık' babaya Demet Akalın da isyan etti: Yeter!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

İlginizi Çekebilir

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Afrin'de son durum! İşte Dikkat çeken o kare

Afrin'de son durum! İşte Dikkat çeken o kare

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hadi oradan merkel çocuğu. Şimdi işimiz var, sıranı bekle
Diğer Haberler
Yeni trend: Şifalı bira kaplıcaları

Yeni trend: Şifalı bira kaplıcaları

Münih Güvenlk Konferansı Başlıyor

Münih Güvenlk Konferansı Başlıyor

Demirtaş: ‘Kandil’e Kafamıza Göre Değil Hükümet ile Görüşüp Gittik’

Demirtaş: ‘Kandil’e Kafamıza Göre Değil Hükümet ile Görüşüp Gittik’

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama

Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama

Erdoğan Tillerson'ı kabul etti

Erdoğan Tillerson'ı kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.