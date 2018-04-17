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Çipras’tan Türkiye Çıkışı

17.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülke topraklarının hiçbir bölümünün müzakere konusu edilmesinin mümkün olmadığını söyledi

Çipras’tan Türkiye Çıkışı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin bir ''istikrarsızlık döneminden'' geçtiğini söyledi ve ülke topraklarının hiçbir bölümünün müzakere konusu edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bir su arıtma tesisinin açılışı için bulunduğu Meis Adası’nda konuşan Çipras, Türkiye’ye hem ''işbirliği'' hem de ''kararlılık'' mesajı vermek istediğini söyledi.

Türkiye ve Yunanistan son dönemde Ege Denizi’ndeki hal iddiaları Kıbrıs civarında petrol ve gaz arama hakkı yüzünden gerginlik yaşıyor. 15 Temmuz’da Türkiye’de düzenlenen darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan Türk subayların iade edilmemesi de gerilimi arttırmıştı.

Son olarak Pazartesi günü Ankara, Atina’yı Ege Denizi’nin doğusunda ıssız bir adaya Yunan bayrağı dikilmesini provokasyon olarak değerlendirmişti. Türk sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları daha sonra bayrağı kaldırdı.

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