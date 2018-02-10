Cips devinden tepki çeken açıklama

Çantaya sığabilecek küçüklükteki cips, aynı zamanda yenirken daha az ses çıkarıyor. PepsiCO CEO’su, Frito-Lay’in tortilla cipsinden ilham alınarak hazırladıkları yeni ürünün kadınların halkın önünde nazikçe cips yemesi için geliştirildiğini ifade etti.
Bu açıklama sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu. Kullanıcılar Doritos'un ayrımcılık ve cinsiyetçilikle suçladı.
"TÜKETİCİLERİMİZİ MEMNUN ETMENİN YOLLARINI ARIYORUZ"
Doritos tarafından gelen açıklama ise konuya açıklık getirdi. Marka sözcüsü e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, “Kadın tüketicilere özel Doritos çıkacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Halihazırda kadınlar için bir Doritos’umuz var -adı da Doritos. Üstelik her gün milyonlarca kişi onun tadını çıkarıyor. İhtiyaçların ve tercihlerin sürekli olarak değiştiğini biliyor, bunun bir parçası olmanın ve tüketicilerimizi memnun etmenin yollarını arıyoruz” dedi.
Ancak sosyal medyada tepki toplayan bir diğer açıklama da Nooyi’nin, kadınların toplum içinde parmaklarını yalayarak ve çıtırdatarak cips yemekten hoşlanmadıklarını, bu yüzden Doritos’un kadınlar için “fazla pis” olabileceği yönünde görüş bildirmesiydi. Tüm bunlar markanın sosyal medyada topa tutulmasına mani olamadı.
Afrin'den bir acı haber daha! Şehit ve yaralılar var
Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!
Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı
18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı
Man Adası belgeleri için karar çıktı
Yasak aşk cinayetinde şok ayrıntılar! Olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış
Biri bu çılgını durdursun!
Huzurevinde tecavüz skandalı! 3 kadına saldırmak isterken yakalandı
AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum