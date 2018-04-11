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Çıtır patates kızartmasının sonu mu geldi?

11.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Patatesin yüksek ısıda kızartılmasıyla açığa çıkan kanserojen akrilamid maddesinin azaltılmasını öngören düzenleme AB'de yürürlüğe girdi.

Düzenleme ekmek ve patates gibi gıdalar için sınır akrilamid değerleri öngörüyor.Avrupa’daki tüm restoran ve büfeler, 11 Nisan Çarşamba gününden itibaren mutfaklarında kansorejen olarak sınıflandırılan akrilamid maddesinin belli sınır değerlerin altında kalmasını sağlamakla yükümlü. AB Komisyonu'nun yürürlüğe giren yeni akrilamid düzenlemesi, patates ve ekmek gibi gıdaların fazla kızartılması veya pişirilmesini yasaklıyor.

Akrilamid, nişasta içeren gıdalardaki şeker ve asparajin gibi aminoasitlerin yüksek ısıda kızartılması, kavrulma, közlenme ve pişirilmesi sonucu ortaya çıkan bir madde. Patates ve tahıl ürünleri ile kahve de bu gıdalardan biri.

Düzenleme patateslerin daha kısık ateşte, fritözde daha kısa süre harcanarak kızartılmasını ve daha az kahverengi bir hal almalarını öngörüyor. Aynı şekilde kızartma yağının ne sıklıkla değiştirilmesi ve patateslerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğiyle ilgili de kurallar getiriyor.

"Sağlık üzerine etkileri öngörülemiyor"

Patates kızartmasının kıtır kıtır olmasını sağlayan maddeye kısıtlama getirilmesi, "Çıtır patates kızartmasının sonu mu geldi?" tartışmasını da beraberinde getirdi. Hamburg Tüketici Merkezi Beslenme ve Gıda Bölümü'nden Armin Valet ise "Kuralların şu ana kadar yerine getirilmediği yeterli sayıda büfe var" diyor. "Devlet kurumları için şu ana kadar müdahale etmek zordu. Artık bahane yok." Akrilamidin sağlık açısından hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Valet, bu maddenin tüketiminin uzun vadede yol açacağı sonuçların henüz gözlemlenebilir olmadığını belirtiyor ve ekliyor: "Ne kadar az, o kadar iyi."

AB Komisyonu, akrilamid oranı restoranlar tarafından gönüllü olarak azaltılmadığı için söz konusu yeni düzenlemeyi Aralık ayında kabul etmiş ve dört aylık deneme süresinin ardından yürülüğe girmesini kararlaştırmıştı. Daha öncesinde ise Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) akrilamidin her yaş grubu için kanser riskini artırtığını onaylamıştı.

dpa,AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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