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Çizgi Roman Severler Bu Fuarda Buluştu

10.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

Başkent Washington’da binlerce kişi çizgi roman kültürünün tanıtıldığı Awesome Con. adlı etkinlikte bir araya geldi

Çizgi Roman Severler Bu Fuarda Buluştu

Başkent Washington’da binlerce kişi çizgi roman kültürünün tanıtıldığı Awesome Con. adlı etkinlikte bir araya geldi.

Üç gün süren bu fuara katılanlar sevdikleri sanatçı ve oyuncularla buluşma imkanını buldu ve alışveriş yaptı. Fuarın en ilginç görüntülerinden biri çok sayıda kişinin etkinliklere kostümlerle katılması oldu.

Çizgi roman hayranlarının buluştuğu etkinlik, yaratıcılığı ve kendini ifade etmeyi teşvik ediyor.

Etkinliğin sahibi şirket LeftField Medya’dan Greg Topalian’a göre Awesome Con, Washington’da her yıl çizgi romanları, filmleri, televizyonu, video oyunlarını, oyuncakları, Japon anime ve mangalarını sevenleri bir araya getiriyor.

Sergi katında hayranları, sanatçılara çizgi roman kitapları imzalatabiliyor. Süper kahramanlarla ve yıldızlarla fotoğraf çektirebiliyorlar. Ve ayrıca sevdikleri çizerlerden özel isteklerde bulunabiliyorlar.

Bu tür etkinlikleri tüm Amerika genelinde takip edenlerin sayısı da oldukça fazla.

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