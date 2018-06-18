CNN'den Akşener'e özel dosya: Meral Ana

Akşener’in Adana’daki mitingini takip eden CNN, “Meral Anne: Erdoğan’ı ofisinden çıkarmaya uğraşan kadın” başlığını kullandı.

CNN International, cumhurbaşkanı adaylarından Meral Akşener’in Adana mitingini takip edip, cumhurbaşkanı adayı ile röportaj yaparak konuyu haberleştirdi.

Haberde Akşener'in siyasi kariyerine ve içişleri bakanlığı yaptığı sürece vurgu yapılırken, Akşener'den 'Türkiye'nin demir lady'si' olarak bahsedildi.

CNN’e konuşan Akşener, “Türkiye çok uzun bir süredir çok sert erkekler tarafından yönetildi. Bazı insanlar bana abla diyor ama birçok genç insan ‘Meral Anne’ diyor ve ben anne olmayı seviyorum” yorumunu yaptı.

Akşener, “Son 2.5-3 yıldır Erdoğan ve şahsi davranışlarıyla mücadele ediyorum. Bu seçimler, Erdoğan’ın istediği seçim. Bu başkanlık sistemi Batı demokrasilerindeki gibi değil. Çeklerimiz ya da hesaplarımız yok” ifadesini kullandı.



