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CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş başlatmasıyla ilgili CNN International'da ilginç bir analiz yer aldı. ABD yönetimine uyarıların yer aldığı analizde "Batı, Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecek" ifadeleri kullanıldı.

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

Türkiye ekonomisini, Trump tarafından hedef alınmasına tepkiler büyüyor. CNN International'da yayınlanan bir analizde, ABD yönetimi uyarılarak "Türkiye'deki istikrarsızlık sınırlarının ötesinde sonuçlar doğurabilecek ve ülkeyi yöneten kim olursa olsun Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

BATI DÜNYASINI DA ETKİLEYECEK

İngiltere merkezli Chatham House'da Türkiye uzmanı Fadi Hakura imzalı yayınlanan haber analizde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların yol açacağı ekonomik istikrarın Batı dünyasını da etkileyeceğinin altı çizildi.

Hakura, Türkiye'de olası istikrarsızlığın sınırlarının ötesinde sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, "Türkiye muhtemelen artık ABD'yi güvenilir ortak ve stratejik bir müttefik olarak görmeyecek. Ülkeyi yöneten kim olursa olsun, yaralı bir Türkiye büyük olasılıkla çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacak" vurgusunu yaptı.

Hakura, Türkiye'nin krizin derinleşmesiyle birlikte atacağı adımlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olağanüstü durumda NATO'dan çekilmeyi ve Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir"

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ABD TÜRKİYEDEN UZAKLAŞMIYOR.RECEP TAYYİP ABD VE AVRUPADAN UZAKLAŞIYOR.ÇÜNKÜ RECEP DEMOKRASİ İSTEMİYOR.TAYYİP RUSYA GİBİ,İRAN GİBİ,SURİYE GİBİ TOTOLİTER BİR REJİM İSTİYOR.
bu trampı kim maşaladı acaba çok merak ediyorum,ülke daha düne kadar ecevit yönetimindeyken abd karşısında el pençe divan duruyordu ve abd osurma dese türkiye sancısını çekiuordu,ama o mazide kaldı.herkes boyunduruk altına alıbmak istenen bu ülkeye mecbur olduğunu er yada geç anlayacak ki umarım erken uyanırlar...
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