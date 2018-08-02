CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2017 tarihinden bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan Donald Trump, yargılanan eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ile arasına da mesafe koymaya çalışıyor. Trump, Manafort için, "Benim çok çok kısa bir süre çalıştı" diye konuştu.

milliyet.com.tr'nin haberine göre, ABD liderinin avukatları, daha önce Başkan Trump'ın söz konusu sorulara yazılı yanıt verebileceğini ilan etmişti. Avukatlar, ayrıca soruşturmanın seçim dönemini kapsamasını istiyor.

Daha önce Rusya ile Trump ekibinin ilişkilerini itiraf eden Manafort, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından hakim karşısında.

BBC muhabiri Paul Wood, CIA'in elinde ABD başkanlık kampanyasına Kremlin'den para gittiğini gösteren bir konuşma kaydı olduğunu yazdı. Söz konusu kayıtla başlayan süreç, gizli ABD mahkemesi FİSA'dan alınan izleme iznine kadar uzandı.

Fırtına içerisinde ikinci kurban, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn oldu. Rusya Büyükelçisi Sergey Kislyak'la göreve başlamadan iki kez gizlice buluşan Flynn, önce bu randevuları inkar etti ardından da koltuğunu bırakmak zorunda kaldı. Bu, Trump'a ilk büyük darbe oldu. Zira, Flynn göreve başlayalı daha birkaç hafta olmuştu.

ÇORAP SÖKÜĞÜ...



Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Mart ayında, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yine büyükelçi Kislyak'la iki kez bir araya geldiği ortaya çıktı. Kampanya döneminde Ruslarla hiçbir şekilde iletişim kurmadığını söyleyen Sessions bir anda yalancı pozisyonuna düştü, Washington'da istifa sesleri yükseldi. Yine Mart 2017'de, FBI Rusya bağlantılarını soruşturduğunu resmen duyurdu.

Mayıs ayına gelindiğinde ABD Başkanı sürpriz bir hamle yaptı, FBI Başkanı James Comey'i kovdu. İlk şok atlatıldıktan hemen sonra Comey'nin Rusya soruşturmasını kapatmak için kovulduğu yönünde yorumlar yapıldı. Trump ise, Comey'yi üstü örtülü tehdit ederek elinde kayıt olup olmadığına bakmasını istedi. Bu açıklamadan bir hafta sonra, ünlü tutanaklar gün yüzüne çıktı.