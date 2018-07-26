HABER

CNN Muhabiri Beyaz Saray’daki Basın Toplantısında Alınmadı

26.07.2018 19:28 | Son Güncelleme

CNN’e göre, muhabirinin Trump’ın Avrupa Komisyonu Başkanı’yla yaptığı görüşmeyle ilgili basın toplantısına alınmama nedeni daha önce Başkan Trump’a sorduğu soruların Beyaz Saray tarafından “uygunsuz” bulunması

CNN Muhabiri Beyaz Saray’daki Basın Toplantısında Alınmadı

CNN televizyonunun muhabirlerinden Kaitlan Collins, Beyaz Saray’daki basın toplantısından çıkartıldığını iddia etti.

Collins ve CNN’e göre, muhabirin Trump’ın Avrupa Komisyonu Başkanı’yla yaptığı görüşmeyle ilgili basın toplantısına alınmama nedeni daha önce Başkan Trump’a sorduğu soruların Beyaz Saray tarafından “uygunsuz” bulunması.

CNN yaptığı açıklamayla durumu kınadı ve uygulamanın intikam amacı taşıdığını kaydetti.

Amerikan CNN televizyonu, Başkan Donald Trump’la avukatı Michael Cohen arasındaki bir görüşmenin ses kaydını yayınlamıştı. Trump ve eski avukatı görüşmede, Trump’la ilişkiye girdiği iddia edilen bir mankenle ilgili haberin imtiyaz hakkını satın almak için olası bir ödeme yapılması hakkında konuşuyordu.

CNN muhabiri de Trump’a bu konuyla ilgili doğrudan sorular sormuştu.

Collins daha sonra Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ve İletişim Direktörü Bill Shine tarafından azarlandığını ve kendisine Rose Garden’da yapılan etkinliğe katılamayacağının söylendiğini aktardı.

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarı Senato Dış ilişkiler Komisyonu'ndan geçtiTürkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarı Senato Dış ilişkiler Komisyonu'ndan geçti
Yangın Felaketinden Sonra Atina’yı Sel BastıYangın Felaketinden Sonra Atina’yı Sel Bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Survivor şampiyonuna eskort kabusu! Şantajcılara rekor hapis istemi

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Bir final daha mı? Reytingler düşüşte

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmesi sona erdi

Çin uçağında terör paniği! Fransa'ya iniş yaptı!

Çin uçağında terör paniği! Fransa'ya iniş yaptı!

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye tehdit: Brunson'u bırakmazsanız yaptırım uygularız

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasının ardından bir şok daha

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasının ardından bir şok daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.