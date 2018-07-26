CNN Muhabiri Beyaz Saray’daki Basın Toplantısında Alınmadı

CNN televizyonunun muhabirlerinden Kaitlan Collins, Beyaz Saray’daki basın toplantısından çıkartıldığını iddia etti.

Collins ve CNN’e göre, muhabirin Trump’ın Avrupa Komisyonu Başkanı’yla yaptığı görüşmeyle ilgili basın toplantısına alınmama nedeni daha önce Başkan Trump’a sorduğu soruların Beyaz Saray tarafından “uygunsuz” bulunması.

CNN yaptığı açıklamayla durumu kınadı ve uygulamanın intikam amacı taşıdığını kaydetti.

Amerikan CNN televizyonu, Başkan Donald Trump’la avukatı Michael Cohen arasındaki bir görüşmenin ses kaydını yayınlamıştı. Trump ve eski avukatı görüşmede, Trump’la ilişkiye girdiği iddia edilen bir mankenle ilgili haberin imtiyaz hakkını satın almak için olası bir ödeme yapılması hakkında konuşuyordu.

CNN muhabiri de Trump’a bu konuyla ilgili doğrudan sorular sormuştu.

Collins daha sonra Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders ve İletişim Direktörü Bill Shine tarafından azarlandığını ve kendisine Rose Garden’da yapılan etkinliğe katılamayacağının söylendiğini aktardı.

