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Coats: ‘Saygısızlık Yapmak İstemedim’

22.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Washington’a davet edildiğini öğrendiğinde verdiği tepkiyle ilgili olarak, “saygısızlık yapmak istemedim” dedi

Coats: ‘Saygısızlık Yapmak İstemedim’

Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Washington’a davet edildiğini öğrendiğinde verdiği tepkiyle ilgili olarak, “saygısızlık yapmak istemedim” dedi.

Coats, canlı yayın sırasında öğrendiği habere yönelik tavrını“uygunsuz tepki” olarak niteledi.

Dan Coats, sunucunun haberi açıklaması üzerine,”Tekrar söyleyin, doğru mu duydum? Tamam bu, özel olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Davet, Trump-Putin ilk zirvesinin ardından gelmişti.

Coats, Rusya’nın 2016 seçimine müdahale ettiğini savunuyor.

Ulusal İstihbarat Direktörü haberi, Aspen Güvenlik Forumu’nda katıldığı bir etkinlikte öğrenmişti.

Coats, açıklamasında bazı yayın organlarının canlı yayında öğrendiği habere tepkisini yanlış değerlendirdiğini belirtti.

Coats, “Benim uygunsuz tepkim Başkan’ın davranışlarına saygısızlık ya da eleştirmek anlamını taşımıyordu” dedi.

Dan Coats, “İstihbarat toplumu Başkan’ın Rusya’nın gelecekteki seçimleri etkileme çabalarını engellemeye yönelik devam eden çalışmalarına destek vermeye bağlıdır ifadelerini de kullandı.

Açıklamayla ilgili yorum yapmayan Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili Coats’un Aspen Forumu’ndaki açıklamalarıyla ilgili Washington Post’a yaptığı değerlendirmede “Coats asi oldu” ifadesini kullanmıştı.

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