Coats: ‘Türkiye’nin Suriye’deki Operasyonu ABD’yi Tehlikeye Atıyor’

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Dan Coats, Senato İstihbarat Komisyonu’ndaki oturumda yaptığı konuşmada Rusya’dan Kuzey Kore’ye, Suriye’den İran’a birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Coats, Ortadoğu’da Türkiye’nin Kürtlerin ilerlemesine karşı çıkmaya her fırsatta devam edeceğini kaydetti; Türkiye’nin Suriye’de devam eden operasyonunun IŞİD’le mücadeleyi karmaşık hale getireceği ve Amerikan güçlerini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. Şam’ın banliyölerde kontrolu sağlamasına ve şiddetin bazı bölgelerde azalmasına rağmen Suriye’de 2018 boyunca çatışmaların süreceğini kaydeden Coats, IŞİD’e alan tanıyan toplumsal ve siyasi zorlukların süreceğini; İran’ın da bu zorlukları Irak’ın ordusu ve güvenlik güçleriyle bunların diplomatik ve siyasi kolları üzerindeki nüfuzunu derinleştirmek için kullanacağını kaydetti. Coats Yemen’de de İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli koalisyonun çatışmalarının insani krizi daha da derinleştireceğini söyledi. Oturumun öncelikli gündem maddesiyse, Rusya’nın ABD siyasetini manipüle etmek için kullandığı propaganda yöntemleriydi.

CIA, FBI, NSA gibi istihbarat dairelerinin başkanlarının bulunduğu oturumda Moskova’nın ABD siyasetine müdahale çabalarının şu anda dahi 2016 başkanlık seçimi döneminde olduğu kadar yoğun olduğu belirtildi. ‘Rusya’nın yeni hedefi 2018 ara seçimleri’ Coats, Rusya’nın şu ana kadarki çabalarından kendini başarılı gördüğünü ve 2018’deki ara seçimleri etki operasyonunun potansiyel yeni hedefi olarak belirlediğini söyledi. CIA Başkanı Mike Pompeo ise Rusya’nın eylemlerini ve niyetini gelecek seçim döneminde etkili olmak olarak belirlediğini söylerken Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Başkanı Michael Rogers bu durumun kolay kolay değişmeyeceğini kaydetti. Coats, Senato’daki oturumda, Rusların bu yöntemi göreceli olarak ucuza geldiği, riski düşük olduğu, “makul inkara” imkan tanıdığı ve bölünme yaratmak konusunda etkili olduğu için kullandıklarını söyledi. Coats, Rusya’nın ABD’de toplumsal ve siyasi ayrılık yaratmak için propagandayı, sosyal medyayı, sahte kişileri, sempatik sözcüleri ve diğer etki araçlarını kullanmaya devam edeceğini kaydetti.