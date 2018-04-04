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Coca-Cola İngiltere’deki ürünlerindeki şekeri azalttı

04.04.2018 22:52 | Son Güncelleme

İngiltere’de Cuma günü yürürlüğe girecek şeker vergisi öncesinde Coca-Cola şirketi, Sprite ve Fanta’daki şeker miktarını 100 mililitrede 5 gramın altına indirdi.

Coca-Cola İngiltere’deki ürünlerindeki şekeri azalttı

Türkiye'de ise iki kat fazla şeker kullanılıyor.İngiltere'de meşrubatların içerdiği şeker miktarına göre içecek üreticilerinden vergi alınması uygulaması 6 Nisan Cuma günü başlayacak.

İngiliz kamuoyunda ‘şeker vergisi' olarak adlandırılan yasa, 100 mililitre meşrubatın içerdiği şekerin 5 gramı aşması halinde, litre başına 18 peni vergi alınmasını öngörüyor.

100 mililitre meşrubatta kullanılan şeker miktarının 8 gramı aşması halinde ise litre başına 24 peni vergi alınacak.

İngiliz hükümeti şeker vergisi kararını 2016 yılının Mart ayında almış, ancak üreticilere gereken değişikliğin yapılması için iki yıl süre tanımıştı. Şeker vergisi, meşrubatlardaki şeker miktarının azaltılmasını, böylelikle şişmanlık ve obezite ile mücadele edilmesini hedefliyor.

Almanya'da gıdaların sağlığı alanında faaliyet gösteren tüketiciyi koruma derneği Foodwatch, yasa yürürlüğe girmeden önce İngiltere'deki bir çok içecek üreticisinin ürünlerindeki şeker miktarını azalttığını açıkladı.

Buna göre, dünyanın en önemli içecek üreticilerinden Coca-Cola, İngiltere'de üretilen iki ürününde kullanılan şeker miktarını azalttı. Sprite'ın 100 mililitresindeki şeker miktarı, 6,9 gramdan 4,6 grama indirildi. Fanta'nın 100 mililitresindeki şeker miktarının da 6,6 gramdan 3,3 grama indirildiği belirtildi.

İngiltere'deki uygulamayı memnuniyetle karşılayan Foodwatch, ancak bir çok üreticinin içeceklerde şeker yerine tatlandırıcı kullanmasını ise eleştirdi. Derneğin açıklamasında, genç ve çocuklardaki şeker alışkanlığı ile mücadele için şeker tadının da azaltılması gerektiğine dikkat çekildi.

Türkiye'de Sprite ve Fanta'daki şeker oranı yüksek

Dünyanın bir çok ülkesinde ise Sprite ve Fanta çok daha fazla şeker içeriyor. Coca-Cola Türkiye'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Türkiye'de satışa sunulan Sprite'ın 100 mililitresi 10 gram, Fanta'nın 100 mililitresi ise 11,5 gram şeker ihtiva ediyor.

Foodwatch derneğinin açıklamasında, Almanya'da da bu içeceklerdeki şeker miktarının daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Buna göre, Almanya'da üretilen Sprite ve Fanta'nın 100 mililitresi 9,1 gram şeker içeriyor.

Almanya'da da şeker vergisi talebi

Fransa, Belçika, İrlanda, Portekiz, Estonya, Norveç, Meksika ve Güney Afrika’da sağlıksız beslenme, obezite ve diyabet ile mücadele için şekerli içeceklere ek vergi uygulaması getirildiğine dikkat çeken Foodwatch, Almanya'da benzer bir ‘şeker vergisi' talep ediyor. Dernek meşrubatlardan alınacak şeker vergisine karşılık, sebze ve meyvenin katma değer vergisinden muaf olmasını öneriyor.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ise şeker vergisi önerisini reddeti. Şeker vergisi önerisinin cazip olduğunu belirten Klöckner, ancak bu şekilde sağlıksız beslenme sorununun çözülemeyeceğini savundu. Klöckner, bilinçli beslenme konusunda halkın aydınlatılmasının ve şeker ile birlikte yağ ve tuz oranlarının azaltılacağı genel bir strateji üzerine çalışılmasının gerektiğini dile getirdi.

DW,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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