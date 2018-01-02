Cockburn: Ruhani İran'daki protestolar karşısında büyük bir ikilem içinde

AFP

İngiltere'de internet üzerinden yayın yapan Independent gazetesinin deneyimli Orta Doğu muhabiri Patrick Cocburn, İran'daki protestoları ele aldığı analizinde, gösterilerin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi büyük bir ikilime ittiğini belirtti.

Cockburn'e göre Ruhani, bir yandan, protestolar karşısında güçlü görünme baskısı altında ancak gösterilerin sert bir şekilde bastırılması ise sokağa desteği artırabilir ve Batı'nın eline koz verebilir.

Cockburn yazısının başında, gösterilerin ülkedeki sertlik yanlısı muhafazakârların kalelerinden Meşhed'de başladığına dikkat çekti ve protestoları şahin kanatın başlatmış olabileceğini belirtti:

"Bu muhafazakârlar, geçen yıl küçük bir farkla yeniden seçilen, ılımlı olarak görülen Ruhani'yi zayıflatmak için gösterileri başlatmış veya bunlara müsamaha göstermiş olabilir. Eğer öyleyse, gösteriler hızlı bir şekilde muhafazakârların kontrolünden çıktı demektir."

Gösterilerin hükümet için ne derece bir tehdit içerdiğini söylemek için erken olduğunu belirten Cockburn, benzeri krizlerde olduğu gibi burada da güvenilir haber eksikliği sorunu yaşandığını yazdı.