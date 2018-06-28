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Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında

28.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

ABD'de savaş koşullarının hüküm sürdüğü ülkelerde çocuklara yönelik cinsel suçları önleme faaliyetleri yürüten uluslararası yardım kuruluşunun başkanı Joel Davis gözaltına alındı. Davis, 2 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girmeye çalışmak ve cep telefonunda çocuk pornografisi bulundurmakla suçlanıyor.

Çocuk istismarıyla mücadele kuruluşunun başkanı 2 yaşındaki bebeğe tecavüz girişimi suçlamasıyla gözaltında

Nobel Barış Ödülü sahipleri tarafından kurulan "Savaşta Çocuklara Tecavüz ve Şiddeti Durdurmak için Uluslararası Kampanya" adlı kurulun 22 yaşındaki başkanı Davis, çocuk simsarı rolü yapan FBI ajanlarına yakalandı.

Davis, geçmişte 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti.

FBI AJANI KENDİ KIZININ FOTOĞRAFINI YOLLADI

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'a göre, Davis bu ayın başlarında kendisiyle bağlantı kuran bir gizli ajana, her yaştan çocuğa cinsel açıdan ilgi duyduğunu söyledi.

Davis, FBI ajanına çocuk ve bebek pornosu fotoğrafları yolladı. FBI ajanı da Davis'e 9 ve 2 yaşlarındaki iki çocuğun fotoğraflarını gönderdi. 9 yaşındaki çocuğun FBI ajanının kızı, iki yaşındaki bebeğin de bu ajanın kız arkadaşının çocuğu olduğu belirtiliyor.

Mesajlaşma sırasında Davis, FBI ajanından bu çocukların çıplak fotoğraf ve videolarını da istedi ve buluşmaları halinde onlarla neler yapmak istediğini anlattı.

Çocukları cinsel ilişki için kandırmaya çalışmak, çocuklara cinsel taciz girişiminde bulunmak ve çocuk pornosu dağıtmak suçlarından yargılanacak Davis ömür boyu hapis cezasına da çarptırılabilir.

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FBI ajan Çocuk istismarı tecavüz bebek gözaltı ABD

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