HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çocuk kaçırdığı iddiasıyla iki kişi linç edilerek öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Hindistan'da ilginç bir cinayet işlendi. İki erek ziyaret ettikleri bir köyde çocuk kaçırdıkları gerekçesiyle linç edildi. İddianın sosyal medya üzerinden yayıldığı belirtilirken olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı

Çocuk kaçırdığı iddiasıyla iki kişi linç edilerek öldürüldü

Hindistan'da polis, iki kişinin daha WatsApp üzerindeki çocuk kaçıranlar olduğu yönündeki dedikodular nedeniyle linç edilmesinin ardından 16 kişiyi tutukladı. Linç edilen iki erkek, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde ziyaret ettikleri bir köyde, büyük bir kalabalık tarafından dövülerek öldürüldü. Çocuk kaçırma dedikoduları Hindistan'da WhatsApp üzerinden yayılıyor ve geçen ay bu yüzden altı kişi ölmüştü.

Polis, sosyal medyada yayılan dedikoduları çürütmenin zor olduğunu söylüyor.

Polis yetkilisi Mukesh Agarwal BBC'ye yaptığı açıklamada "Dedikodular sosyal medyada yayılmaya başladığında, tamamen önüne geçmek zaman alıyor." dedi ve polisin dedikoduların yayılmasını önlemek için çeşitli sosyal medya platformlarını takip ettiğini ekledi.

Son iki kurbanın, Assam eyaletinnin en büyük kenti Guwahati'de oturan ses mühendisi Nilotpal Das ve dijital sanatçı Abijeet Nath oldukları açıklandı. Polis, yol sormak için köyde durdukları sırada saldırıya uğradığını belirtti.

Saldırının sosyal medyada yayılan görüntülerinde bir adam kendisini öldürmemeleri için yalvarırken görülüyor. Dün Guhawati'de ölümleri protesto etmek için eylem yapıldı.

Dedikoduların ne zaman ve nasıl yayıldığı bilinmiyor, ancak Hindistan'da bu tür linç vakaları sık sık görülüyor. Bazı vakalarda, üzerinde oynanmış videolarda sokaktan kaçırılan çocuklar görülüyor ve bu durum da yerel halkın tanımadıkaları veya bölgedeki dili konuşamayan herkesi hedef almalarına yol açıyor.

PARTNERSırtında yağ kapsülü çıkınca...Sırtında yağ kapsülü çıkınca...
Akdeniz'in ortasında insanlık dramı: 2-3 günlük gıdaları kaldı Akdeniz'in ortasında insanlık dramı: 2-3 günlük gıdaları kaldı
BM'den önemli sığınmacı uyarısı: 2,5 milyon Türkiye'ye akın edebilirBM'den önemli sığınmacı uyarısı: 2,5 milyon Türkiye'ye akın edebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan çocuk kaçırma linç cinayet öldürülmek watsapp

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu

ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu

Dünyadaki en büyük buz kütlesi eriyor

Dünyadaki en büyük buz kütlesi eriyor

Akdeniz'in ortasında insanlık dramı: 2-3 günlük gıdaları kaldı

Akdeniz'in ortasında insanlık dramı: 2-3 günlük gıdaları kaldı

BM'den önemli sığınmacı uyarısı: 2,5 milyon Türkiye'ye akın edebilir

BM'den önemli sığınmacı uyarısı: 2,5 milyon Türkiye'ye akın edebilir

'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi

'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi

Taze Prenses ilk ziyaretini o ülkeye yapacak!

Taze Prenses ilk ziyaretini o ülkeye yapacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.