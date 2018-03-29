Çocuk Kitapları Sanal Platformlara Taşınıyor

Lancaster Üniversitesi'nden Sally Bushell, ”Sadece gerçek dünyanın haritasını çıkaracak olursak edebi eserlerin yalnızca yüzde 10 ila 20'sini haritalarız. Çünkü birçok eser, gerçek dünyada karşılığı olmayan, farklı ortamları anlatır. Bu proje, edebi haritalama yönteminin ufkunu olağanüstü bir biçimde açıyor. Biz yepyeni bir metot geliştirerek edebi metni görselleştiriyoruz,” şeklinde konuşuyor.

Lancater Üniversitesi'nden Dr. James Butler, ”Olağanüstü edebiyat eserlerini yepyeni bir okuyucu kitlesiyle tanıştırmak için yaratıcı bir girişimde bulunduk. Minecraft gibi günümüzün en popüler yazılımlarını kullanarak klasik öyküleri yeniden uyarlamayı düşündük,” diyor.

Uzmanlar, dinamik haritalama yöntemi sayesinde yeni nesil okurların klasik romanlara tutkuyla bağlanmasını amaçlıyor.

Prof Bushell, ”Bizim projemiz, edebi metinle görsel öğeleri birbirine bağlamayı ve ikisinin arasında geçiş sağlamayı amaçlıyor. Öncelikle metinle işe başlıyoruz ve metnin okuyucuyu içine çeken ortamına yani oyuna giriyoruz. Daha sonra yeniden metne dönüyoruz ve bu iki platformu birbiriyle bağlantılı hale getiriyoruz. Yani sadece kitabın kötü bir versiyonu olan oyun versiyonunu sunmuyoruz,” şeklinde konuşuyor.

Dylan gibi çocuklar için kitabı bir yandan okumak, diğer yandan da etkileşimli olarak deneyimlemek, yepyeni fırsatların kapısını aralıyor: ”Video oyunu gibi. Ne yapmak istediğinizi siz seçiyorsunuz. Hikayeyi okuyorsanız kafanızın içinde kuralları takip etmeniz gerekiyor. Ama video oyununda buna gerek yok.”