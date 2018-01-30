HABER

Çocuklar için Facebook'a mektup

30.01.2018 19:08 | Son Güncelleme

Facebook'un 13 yaş altı çocuklar için tasarladığı mesajlaşma servisi çocuk gelişimi uzmanlarının tepkisine neden oldu.

Uygulama yaklaşık 80 bin kişi tarafından yüklendi.Facebook'un çocuklar için geliştirdiği mesajlaşma uygulaması "Messenger Kids", çocuk gelişimi uzmanlarının ve ebeynlerin tepkisini topluyor. 100 kişilik bir grup, Facebook'a gönderdikleri mektupla uygulamanın kullanımdan çıkarılmasını istedi.

Uzmanlar Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg' e gönderilen mektupta 13 yaş altı çocukların sosyal medya hesaplarını kullanmaya hazır olmadıkları, internette kurulabilecek sanal arkadaşlıkların karmaşık yapısıyla baş edemeyecekleri ve gizliliklerini koruyamayacakları belirtilerek uygulama eleştirildi.

Mektubu imzalayanlardan biri olan Jenny Radesky, Michigan Üniversitesi'nde çocuk gelişimi uzmanı olarak görev yapıyor. Facebook'un küçük yaştaki çocukları da kullanıcısı haline getirmek istediğini söyleyen uzman, "Bu gerçekten tedirginci bir durum; çocuklar bu yaşta düşünce ve hareketlerini düzenleyen bilişsel becerilere sahip değil. Kendilerini manipule edebilecek teknolojileri ayırt edemez" diyor.

Facebook'a gönderilen mektupta aile dernekleri, psikologlar ve eğitmenlerden oluşan 100 kişinin imza yer alıyor. İmzacılardan biri de Boston'da yaşayan ve çocuk şarkıları söyleyen Raffi Cavoukian. Cavouikian, servisin bir ihtiyaca cevap vermekten çok yeni bir ihtiyaç yarattığını belirtiyor. Cavoukian, "Facebook, hesap açmasına izin verilmeyen çocukları hedef alıyor" diyor.

Facebook ne diyor?

Facebook ise Aralık 2017'de çıkardığı ve 80 bin kişi tarafından yüklenen uygulamayı, sadece aileler ve izin verilen kişilerle iletişim sağlayan bir servis olarak tanıtıyor. Facebook yetkilileri, bu servisin varolan bir ihtiyaca karşılık verdiğini savunuyor.

Çocuklar uygulamayı kendi başlarına yükleyemiyor ve kullanamıyor. Uygulama yalnızca ebeveynlerin kendi Facebook hesaplarına eklenebilen bir mesajlaşma servisi olarak çalışıyor. Böylelikle ebeveynler çocuklarının kiminle yazıştığını kontrol edebiliyor.

AP, NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

Türk askerleri Instagram paylaşımlarıyla izini belli ediyor

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

İlginizi Çekebilir

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Kuzey Kore'de 60 bin çocuk ölümün eşiğinde

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Tahran'ı fareler bastı! Sayıları 50 milyonu aştı

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Ünlü oyuncu hayatına son verdi

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

Soçi zirvesinde son dakika gelişmesi! Sonuç bildirgesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.