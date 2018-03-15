Çocuklara cinsel istismardan suçlu bulunan eski rahibe hapis cezası

İtalya'da Katolik Kilisesi'ne bağlı bir rahip olarak görev yaparken çocuklara cinsel istismarda bulunduğu belirlenen Mauro Inzoli 4 yıl 7 ay 10 gün hapse mahkum edildi.
İtalya'da nüfuz sahibi Comunione e Liberazione cemaatine bağlı olan 67 yaşındaki Mauro Inzoli, 2004-2008 yılları arasında, yaşları 12-16 arasında değişen 5 çocuğu istismar etmekten suçlu bulundu.
Mauro Inzoli hakkındaki davada ilk karar 2016'da çıkmış ve rahip 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme tarafından suçlu bulunması üzerine Inzoli, Papa Francesco tarafından rahiplikten atılmıştı.
Inzoli'nin 4 yıl 9 aylık hapis cezası ise temyizde 4 yıl 7 ay 10 güne indirilmişti. İtalyan yargı sisteminin son karar mercii olan Yargıtay'dan dün çıkan kararda da bu hapis cezası onaylandı ve böylece eski rahibin mahkumiyeti kesinleşti.
Mauro Inzoli, tacizden suçlu bulunduğu 5 çocuğun her birine 25 bin euro tazminat ödemişti.
Lüks düşkünlüğü nedeniyle "Don Mercedes" olarak da anılan eski rahip Inzoli, Cremona bölgesinde görev yaparken "pozisyonunun getirdiği güç ve prestiji kullanmak suretiyle" çocuklara cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.
Inzoli'nin suç eylemlerini, cemaatin yaz ve kış kampları, hastaneler ve günah çıkarma bölmelerinde gerçekleştirdiği belirlendi.
Mauro Inzoli'nin rahiplik yaptığı dönemde günah çıkarmak için kendisine giden çocukların güvenini suistimal ettiğine ve ağır psikolojik baskı altına aldığı bu çocukları suistimal ettiğine hükmedildi.
Eski rahip hakkındaki hapis kararı 5 çocuğa yönelik suistimal suçlamalarından alınırken, 1990'larda da benzer suçlar işlemiş olabileceği ancak bu vakaların zaman aşımına uğradığı belirtiliyor.
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