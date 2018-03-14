Çocukların dans ettiği etkinliğe katıldığı için eleştirilen Tahran Belediye Başkanı istifasını verdi

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, kız çocuklarının dans ettiği bir etkinlikte bulunmasına ilişkin tartışmalar sürerken, istifasını verdi.

Tahran Belediye Meclisi Başkanı Muhsin Haşemi, Muhammed Ali Necefi'nin İran'da yeni yılın başlangıcı olan 21 Mart'a kadar görevde kalacağını açıkladı.

Muhammed Ali Necefi'nin bu tarihten itibaren görevde kalıp kalmayacağına belediye meclisinde kurulan bir komite karar verecek.

Tahran Belediye Meclisi Telegram hesabından Muhammed Ali Necefi istifasının nedeni olarak sağlık sorunlarını gösterdiğini açıkladı.

Ancak Necefi, Tahran Belediyesi'nin Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği ve genç kızların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalıyordu.

Belediye Başkanı, konuyla ilgili ifade vermek üzere çıkarıldığı mahkemede, dans edenlerin 9 yaşından küçük oldukları için İslami hukuk kurallarının bozulmadığını savunmuştu.

İran'da şeriat kanunlarına göre kız çocukları 9 yaşına geldiklerinde yetişkinliğe erişiyor ve örtünmenin de dahil olduğu belli kuralları takip etmeleri gerekiyor.

Muhammed Ali Necefi, geçen yaz 12 yıldır görevde olan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bekir Kalibaf'dan görevi devralmıştı.