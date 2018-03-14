HABER

Çocukların dans ettiği etkinliğe katıldığı için eleştirilen Tahran Belediye Başkanı istifasını verdi

14.03.2018 23:35 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'ın belediye başkanı Muhammed Ali Necefi, kız çocuklarının dans ettiği bir etkinlikte bulunmasına ilişkin tartışmalar sürerken, istifasını verdi. 21 Mart'a kadar görevde kalacak olan Necefi'nin istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdiği bildirildi.

Çocukların dans ettiği etkinliğe katıldığı için eleştirilen Tahran Belediye Başkanı istifasını verdi

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, kız çocuklarının dans ettiği bir etkinlikte bulunmasına ilişkin tartışmalar sürerken, istifasını verdi.

Tahran Belediye Meclisi Başkanı Muhsin Haşemi, Muhammed Ali Necefi'nin İran'da yeni yılın başlangıcı olan 21 Mart'a kadar görevde kalacağını açıkladı.

Muhammed Ali Necefi'nin bu tarihten itibaren görevde kalıp kalmayacağına belediye meclisinde kurulan bir komite karar verecek.

Tahran Belediye Meclisi Telegram hesabından Muhammed Ali Necefi istifasının nedeni olarak sağlık sorunlarını gösterdiğini açıkladı.

Ancak Necefi, Tahran Belediyesi'nin Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği ve genç kızların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalıyordu.

Belediye Başkanı, konuyla ilgili ifade vermek üzere çıkarıldığı mahkemede, dans edenlerin 9 yaşından küçük oldukları için İslami hukuk kurallarının bozulmadığını savunmuştu.

İran'da şeriat kanunlarına göre kız çocukları 9 yaşına geldiklerinde yetişkinliğe erişiyor ve örtünmenin de dahil olduğu belli kuralları takip etmeleri gerekiyor.

Muhammed Ali Necefi, geçen yaz 12 yıldır görevde olan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bekir Kalibaf'dan görevi devralmıştı.

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldıkÇavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

Oxford Üniversitesi'nde feminist felsefe çalışmaları güçlendiriliyor

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

BM: Sinir gazı kullanımı uluslararası hukukun ihlâlidir

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

TEST - Stephen Hawking’in keşiflerini ne kadar biliyorsunuz?

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Büyük markaların şişe sularında plastik maddeler bulundu

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

Beşiktaş - Bayern Münih maçına giren kedi İngiliz basının ve sosyal medyanın gündeminde

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

ABD'de uçak denize düştü! Kurtarma ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.