Çocukların Kelime Dağarcıklarını Geliştiren Sistem

Okumayı öğrenmek gelecekte tüm alanlarda yapılacak öğrenmenin temelini oluşturuyor. Ancak okumak sadece harflere ses vermekten fazlası anlamına geliyor. Akademik başarı için öğrencilerin tüm sözcüklerin ne anlama geldiğini bilmeleri gerekiyor. Yani büyük bir kelime dağarcığına ihtiyaçları var. Peki bu dağarcık ne kadar büyük olmalı?

Cambridge Üniversitesi’nden bir grup veri bilimciyle çalışan Sofia Fenichell, çocukların kelime dağarcığını geliştirmek için 'Mrs. Wordsmith' isimli bir sistem geliştirmiş.

Sofia Fenichell'e göre, 10 bin kelimelik bir dağarcık yeterli: “Biz buna 10 bin kelimelik yolculuk diyoruz. İnanıyoruz ki çocuklar yedi ila 17 yaşları arasında bu kelimeleri öğrenebilir ve daha fazlasıyla dolup taşmalarına gerek kalmaz. Bunlar kitaplarda, gazetelerde ya da yetişkinlerin sohbetlerinde karşılarına çıkan sözcükler. Biz onların iletişim kurma yetilerini hızlandırırken bir yandan da okuma ve yazma yaşlarını erkene çekiyoruz."

Mrs Wordsmith sisteminde her sözcüğün çocuk dostu bir tanımlaması ve resmi var.