Çocukların Kelime Dağarcıklarını Geliştiren Sistem

Okumayı öğrenmek gelecekte tüm alanlarda yapılacak öğrenmenin temelini oluşturuyor. Ancak okumak sadece harflere ses vermekten fazlası anlamına geliyor. Akademik başarı için öğrencilerin tüm sözcüklerin ne anlama geldiğini bilmeleri gerekiyor. Yani büyük bir kelime dağarcığına ihtiyaçları var. Peki bu dağarcık ne kadar büyük olmalı?
Cambridge Üniversitesi’nden bir grup veri bilimciyle çalışan Sofia Fenichell, çocukların kelime dağarcığını geliştirmek için 'Mrs. Wordsmith' isimli bir sistem geliştirmiş.
Sofia Fenichell'e göre, 10 bin kelimelik bir dağarcık yeterli: “Biz buna 10 bin kelimelik yolculuk diyoruz. İnanıyoruz ki çocuklar yedi ila 17 yaşları arasında bu kelimeleri öğrenebilir ve daha fazlasıyla dolup taşmalarına gerek kalmaz. Bunlar kitaplarda, gazetelerde ya da yetişkinlerin sohbetlerinde karşılarına çıkan sözcükler. Biz onların iletişim kurma yetilerini hızlandırırken bir yandan da okuma ve yazma yaşlarını erkene çekiyoruz."
Mrs Wordsmith sisteminde her sözcüğün çocuk dostu bir tanımlaması ve resmi var.
Örneğin buruşmak sözcüğü, “Suda uzun süre kalmış hippopotam derisi gibi kırışmak” olarak tanımlanıyor.
Sözcükler, Madagascar ve Hotel Transilvania gibi Hollywood’un en iyi çizgi filmlerini yapan ödüllü sanatçı tarafından çizilmiş.
Her çizim sayfasının arkasında anlamayı destekleyecek egzersizler yer alıyor.
Böylece çocuklar yeni kelimelerle karşılaştıklarında rahat ve sakin kalacak, zorluklardan etkilenmeyecek.
Londra’daki eğitim teknolojisi fuarında konuşan Fenichell, Mrs. Wordsmith yönteminin İngiltere’deki okullarda çok popüler olduğunu söyledi.
Mrs. Wordsmith yöntemi şimdi Amerika ve başka ülkelerdeki okullarda da denenecek.
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