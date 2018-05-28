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Çocuklarına Aşı Yaptırmayan Ebeveynlerin Sayısı Artıyor

28.05.2018 21:32 | Son Güncelleme

Aşılar, 23 farklı virüse ve iki tür kansere karşı koruma sağlıyor. AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü dahil başka birçok virüse karşı da aşılar geliştiriliyor. Ancak bütün ilerlemelere rağmen kimileri kendileri ya da çocuklarının aşılanmasına karşı çıkıyor.

Çocuklarına Aşı Yaptırmayan Ebeveynlerin Sayısı Artıyor

Sağlık uzmanları, her çocuğun, kişiyi ömür boyu sakat bırakan bir hastalık olan çocuk felcine karşı aşılanması için canla başla çalışıyor.

Kızamık dahil birçok hastalığı aşılarla yok etmek mümkün. Ancak kızamığa karşı çok etkili bir aşı bulunmasına rağmen her çocuk kızamık aşısı olmuyor. Batılı ülkelerde bunun nedeni, bazı anne babaların çocuklarının aşılanmasını istememesi.

Geçen yıl Avrupa'da 14 bin kişi, kızamığa yakalandı. En çok vakaya rastlanan ülke, Romanya oldu.

Uzmanlar, aşılananların sayısını arttırmadan bu hastalıkla mücadele edemeyeceklerini vurguluyor. Ama neden aşı yaptırmada düşüşler yaşandığının da anlanması gerek.

Birçok sağlık uzmanına göre aşılar aslında yakalanan başarının kurbanı oldu.

Philadelphia Çocuk Hastanesi'nden Doktor Paul Offit şunları söylüyor: ”1920 ve 30'lu yıllarda çocuk olan anne ve babam, çok sayıda gencin difteri nedeniyle öldüğüne tanık olmuş. Çocuk felciyse o yıllarda çocuk ve genç yetişkinleri sakat bırakan bir hastalıkmış. Bu nedenle beni, kız ve erkek kardeşimi aşılatmama gibi bir seçenek onlar için sözkonusu değildi.”

Yeni bir araştırma, Amerika'da aşıyı reddetme eğiliminin hızla yayıldığını gösteriyor. Bir toplum aşıyı reddetmeye başlayınca civardaki toplumlar da bundan etkileniyor.

Bazı anne babalar, birçok araştırmanın tersini kanıtlamasına rağmen internette okudukları yanlış bilgiler nedeniyle aşılarla otizm arasında doğrudan bağ olduğuna inanıyor. Bu ebeveynler, bu yanlış bilgileri başkalarıyla da paylaşıyor ve hastalık artık onları korkutmuyor.

Bazı eyaletlerse aşılarla ilgili yasaları sıkılaştırdı. California, tıbbi nedenler dışında çocukların aşılanmaktan muaf tutulmasına artık izin vermiyor.

Avustralya'daysa hükümet, tüm genç kızları HPV virüsüne karşı ücretsiz aşılıyor. HPV, kadınlar arasında ikinci en sık rastlanan kanser olan rahim ağzı kanserine neden oluyor.

Hükümetin etkili aşı politikası sayesinden bundan 20 ila 30 yıl sonra Avustralya'da bu tür kanser vakalarında önemli bir düşüş kaydedilmesi bekleniyor.

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