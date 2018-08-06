Çocuklarının önünde soyunan adama silahını doğrultup...

Eline silahını alarak çıplak adamın peşine düşen Tae Lovelace, çocukları ve diğer akrabalarıyla evsiz insanlara yemek dağıtmak için parkta bulunuyordu.
Çocukların 21 yaşındaki çıplak adamı görüp korkması üzerine Lovelace, adamı tehdit ederek çimlerin üzerinde zorla diz çöktürdü.
Polisi arayacağını söyleyen Lovelace'ın silah taşıma ruhsatı olduğu aktarıldı.
Polis geldikten sonra "ailemi korumak zorundaydım" şeklinde açıklama yapan Lovelace çıplak adamdan şikayetçi oldu. Polisler çıplak adamı çocuğa sarkıntılık suçlamasıyla gözaltına aldı.
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