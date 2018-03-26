Çoğu AB Üyesi 18 Ülke Rus Diplomatları Sınır Dışı Ediyor

Amerika’nın, eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının İngiltere’de kimyasal saldırıya uğramasına yanıt olarak 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Avrupa Birliği’nden (AB) de benzer adım geldi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birliğin 14 üyesinin de ülkelerindeki Rus diplomatik personeli sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. Daha sonra bu sayı 16’ya çıktı. Bir AB yetkilisi de, Avrupa’dan sınır dışı edilme kararı alınan Rus yetkililerin sayısının 30’un üzerinde olduğunu söyledi. Tusk, gelecek günler ve haftalarda yeni ihraçlar dahil ilave adımların da atılabileceğini söyledi. AB’ye ilaveten Kanada ve Ukrayna da benzer karar aldı. İngiltere Başbakanı Theresa May, toplamda 18 ülkenin 100’ün üzerinde Rus casusunu sınır dışı etmekte olduğunu belirtti. May, "Avrupa Birliği ve diğer müttefiklerden büyük dayanışma" ifadesini kullandı. Rus diplomatları sınır dışı kararı alan ülkelerin hemen hemen tamamı, bu diplomatların aslında casus olduğu açıklamasında bulundu. AB ülkeleri arasında Fransa gelecek haftaya kadar 4 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, kimyasal saldırının, “ortak güvenliğimiz ve uluslararası hukuka ciddi bir tehdit oluşturduğu” belirtildi.

Çek Cumhuriyeti de İngiltere’yle dayanışma ifadesi olarak Rus elçiliğinden 3 çalışanı ihraç edeceğini bildirdi. Hollanda, iki Rus istihbarat yetkilisini, Estonya da Rus savunma ataşesini sınır dışı edeceğini belirtti. Diğer Baltık ülkeleri de benzer karar aldı. İtalya Dışişleri Bakanlığı da, bir hafta içerisinde büyükelçilikte görevi iki Rus diplomatı ülkeden ihraç edeceğini kaydetti. Romanya da bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Polonya, Almanya ve Litvanya da benzer kararlar alan diğer Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Almanya ve Polonya 4 Rus diplomattan ülkeden ayrılmalarını isterken, Litvanya da 3 Rus diplomat için aynısını yaptı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, kararının, Skripal olayına Avrupa’nın ortak yanıtının bir parçası olduğunu duyurdu. Açıklamada, “4 diplomatın sınır dışı edilmesi Büyük Britanya’yla dayanışmanın güçlü bir işaretidir ve Almanya’nın, en yakın ortaklarımız ve müttefiklerimize yönelik saldırıları yanıtsız bırakmama kararlılığını göstermektedir” denildi.