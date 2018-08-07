Cohen’le İlgili Vergi Yolsuzluğu Şüphesi

Wall Street Journal gazetesine göre New York’ta federal savcılar Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in taksi lisansı konusunda vergi yolsuzluğu yapıp yapmadığını inceliyor.

Eskiden Trump’ın kişisel avukatı olan Cohen hakkında resmi bir suçlama yapılmadı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine yönelik müdahalesine ilişkin soruşturması kapsamında Cohen’in evinde ve ofisinde arama yaparak bazı belgelere el koymuştu.

Moskova, Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddediyor.

Cohen Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorusunu yanıtlamadı. Avukatı Lanny Davis de süregelen soruşturma nedeniyle açıklama yapmaktan kaçındı. Gazeteye göre Cohen’in taksi ruhsatı işi federal vergi beyannamesinde eksik beyan edilmişti.

Gazeteye göre soruşturmada ayrıca herhangi bir banka çalışanının uygun belgeler olmaksızın Cohen’in kredi almasına izin verip vermediği, kredi için teminat olarak gösterilen mal varlığını olduğundan yüksek gösterip göstermediği ve kredi başvurularında yalan söyleyip söylemediği de inceleme kapsamında.

Yolsuzluk suçlamaları Cohen üstünde Rusya soruşturmasında savcılarla işbirliği yapması için baskı oluşturabilir.

