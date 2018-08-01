Çok ilginç tespit! Ölüsevici kargalar grup seksten bayağı hoşlanıyor

Kaeli Swift, Washington Üniversitesi'nde doktorasını yapan genç kadın Tanatoloji (ölüm bilimi) üzerinde çalışıyor.
ÖLÜSEVİCİ KARGALAR GRUP SEKSTEN ÇOK HOŞLANIYOR
Swift ilginç iddiasını 2015 yılında yaşadığı bir olay üzerine kanıtlamaya karar veriyor. 2015 yılının Nisan ayında bir karganın bir başka karganın cesedine yaklaşarak çiftleştiğini görüyor.
Ve üç yılın ardından Swift çalışmasını nihayet yayımlıyor.
GRUP SEKSİN ARDINDAN ÖLÜ KARGALARI LİME LİME EDİYORLAR
'Nekrofilide Kargaların Yeri' isimli bilimsel çalışmaya göre kargaların ölü olanlara dokunması, saldırması ve hatta cinsel ilişkiye girmesi oldukça yaygın olarak gözlemlendi. Buna ek olarak kargaların, diğer karga cesetleriyle sadece ikili münasebete girmediği, çoğu kez cesetlerin üzerinde grup seks yaptıkları ortaya çıktı.
Kargaların grup seksin ardından ceseti parça parça ettiği de çalışmada öne çıkan bir diğer ayrıntı oldu.
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