Çok işlenmiş gıdaların 'kanserle ilişkisi var'

Fransız araştırmacılar, çok işlenmiş gıdalarla kanser arasında bir ilişki olduğunu öne sürdüler.

Araştırmacılar 'çok işlenmiş gıdalar' arasında kekleri, hazır tavuk kanatlarını ve paketlenmiş ekmekleri de sayıyorlar.

105 bin kişi arasında yapılan araştırmaya göre, bu kişiler ne kadar fazla bu gıdalardan yerse, kanser riskleri yükseliyor.

Çalışmaya yönelik şüphelerini dile getirenler oldu, ancak uzmanlar genel olarak sağlıklı beslenmenin en iyisi olduğunu söylüyor.

Çok işlenmiş gıdalara neler giriyor?

Topluca üretilen ekmekler ya da çörekler

Cipsler ile paketlerdeki tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar

Çikolatalar ve şekerler

Sodalar ve tatlandırılmış içecekler

Unla kızartılmış köfte, tavuk ve balıklar

Hazır noodle ve çorbalar

Dondurulmuş ve raf ömürlü hazır yiyecekler

Çoğunlukla ya da tamamen şeker ile katı veya sıvı yağdan yapılmış gıdalar



Beslenmenin kanserle ilişkili olduğu biliniyor.

Sigaradan sonra en büyük önlenebilir neden aşırı kilolu olmak. Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etin az oranda kanser riskini artırdığını belirtiyor.

Peki ya çok işlenmiş gıdalar?

Sorbonne Paris Cite Üniversitesi'ndeki ekip, insanların neler yediklerini anlamak için iki gün boyunca gıda anketi yaptılar.

Daha sonra bu çalışmaya katılanlar, çoğunlukla orta yaşı kadınlar, ortalama beş yıl boyunca takip edildiler.

İngiliz Tıp Dergisi'nde (British Medical Journal) yayımlanan sonuçlar, çok işlenmiş gıda yeme miktarı yüzde 10 artarsa, bulunan kanser oranının yüzde 12 oranında arttığını ortaya koydu.