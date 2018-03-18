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Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına göre, CBS kanalına konuşan ABD'li bir senatör, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan geri çekilmesini beklediğini söyledi.

Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Reuters'ın son dakika haberine göre, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan geri çekilmesini beklediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de dün ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının Washington yönetimi için "acı bir hata" olacağını belirtti.

ABD yönetiminin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Zarif, İran'ın "barışçıl nükleer programını sürdürdüğünü ve her türlü şarta hazırlıklı olduğunu" dile getirdi.

"BATILI ÜLKELER ASTANA SÜRECİNİ BALTALIYOR"

Washington yönetiminin Suriye'de izlediği hatalı politikalarla bu ülkedeki çatışmaların artmasına sebep olduğunu ifade eden Zarif, "Ne yazık ki, bazı Batı ülkeleri de çeşitli yollarla sürekli bir şekilde Astana sürecini baltalamaya çalışıyorlar." dedi.

NÜKLEER ANLAŞMA ETKİLENİR UYARISI

Öte yandan Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu"nun 11'inci toplantısına katılan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi de İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ABD'yi nükleer anlaşmada tutmak için İran'a yeni yaptırımlar istediğine yönelik haberlere ilişkin, "Bazı Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı'nı (Donald Trump) memnun etmek için İran'a karşı nükleer meseleyle bağlantısı olmayan yaptırımlar için adım atarsa büyük bir hata yapacaklar ve bunun nükleer anlaşmaya doğrudan etkisini de görecekler." dedi.

Arakçi, Avrupa ülkelerinin yaptırım yoluna gitmek yerine ABD'yi nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeye ikna çabalarına devam etmesi gerektiğini ifade etti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın balistik füze programı ve Suriye savaşında oynadığı rol konusunda İran'a yeni yaptırımlar getirerek, nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunan Washington yönetimini ikna etmek istediğine ilişkin haberler Batı medyasında yer bulmuştu.

Nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çıkacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adamı akıl hastanesine yatırın. bunu başkan yapan abd de buna oy verecek bu kadar aptal var mı ya..
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