ABD sadece rahip Brunson'ı istemiyor

Euronews'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert sadece Brunson’ı değil gözaltında bulunan diğer Türkiye vatandaşı ABD konsolosluk çalışanlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını belirterek “Çalışanlarımızı hapisten çıkarmak için her şeyi yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Washington Post yazısının ardından

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson krizi artarak sürerken, 29 Temmuz'da The Washington Post'da yayınlanan bir yazı dikkatleri ABD'nin tutuklu bulunan Türkiye konsolosluk çalışanlarına çekmiş ve onlar için de benzer girişimlerin yapılması talep edilmişti.

Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Henri J.Barkey ve ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman imzalı yazıda, Başkan Donald Trump'a çağrı yapılıyor ve 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynadıkları suçlamalarıyla tutulan Hamza Ulucay, Metin Topuz ve Nazım Mete Cantürk için de Türkiye'ye baskı yapılması gerektiği ileri sürülüyordu.

Bu üç kişinin de Andrew Brunson gibi "temelsiz ajanlık ve terörizm" suçlamaları ile tutulduğunu ileri süren yazarlardan Barkley, kendisinin de darbe girişimini organize eden grup içinde olduğu suçlamalarıyla muhatap olduğunu ve gıyabında tutuklama kararı çıkarıldığını aktardı.