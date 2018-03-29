Çokuluslu Şirketler Rüşvetle Mücadele Kıskacı Altında

Amerikalı yetkililerin, Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nın yürürlük kapsamını genişletmesinin ardından, diğer ülkelerde rüşvet ve yolsuzluğa karışan çokuluslu şirketlere baskı arttı. Yasa dış ülkelerde büyük şirketlerin karıştığı rüşvet olaylarını inceleme altına alıyor. Yabancı güvenlik daireleriyle yakın eşgüdüm içinde yürütülen bu soruşturmalar, hem Amerikan, hem de yabancı kökenli büyük şirketleri kapsıyor.

Son iki yıldır uygulamakla yükümlü kurumlar Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yabancı yetkililerle işbirliği içinde sekiz çokuluslu şirkete yönelik harekete geçti. Adalet Bakanlığı’na göre bu rakam, daha önce bu yasa kapsamında açılan davaların tümünün toplamından fazla.

2016’dan önce bu kapsamda açılmış yalnızca iki dava vardı. Ancak son yıllarda daha çok ülkenin yabancı rüşvet karşıtı yasaları yürürlüğe koyması ve uluslararası yetkililer arasında işbirliğinin artmasıyla davaların sayısı da arttı.

Kongre, Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu’nu 1977 yılında Amerikalı şirketlerin yabancı yetkililere, iş bağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermesinin ortaya çıkmasının ardından kabul etmişti. Yasada daha sonra yenilikler yapıldı ve Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na, Amerika’da şubesi bulunan ya da borsalarında işlem yapan yabancı şirketler üzerinde geniş yetki tanındı.