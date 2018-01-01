Colorado’da Güvenlik Görevlilerine Kurşun

Amerika'nın Colorado eyaletinde ev içi bir kargaşayla ilgili bölgeye giden güvenlik görevlilerine ateş açıldı. Olayda 4 şerif yardımcısı yaralandı bir şerif yardımcısı da hayatını kaybetti. Yetkililer iki sivilin de yaralandığını açıkladı.

Olay, Denver kentinin güneyinde Highlands Ranch'de bir apartmanda meydana geldi.

Yaralanan sivillerin ateş açan kişinin komşuları olduğu tahmin ediliyor.

Ateş açan şüphelinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Hayatını kaybeden şerif yardımcısının da Zackari Parrish adında 29 yaşında evli ve iki çocuk sahibi olduğu kaydedildi.

Ateş açan kişinin yetkililerce bilindiği kaydedilirken, suç geçmişi hakkında bilgi verilmedi.

Yaralıların 28 ile 41 yaşları arasında olduğu kaydedildi.

Başkan Donald Trump da olaydan dolayı üzüntülerini twitter üzerinde attığı mesajla paylaştı.

Colorado Amerika tarihinin en kanlı vurma olaylarından birine sahne oldu. 1999'da Columbine Lisesi'nde 12'si öğrenci 13 kişi öldürülmüştü.

Amerika'da 2017 yılında 15 binden fazla kişi silahlardan çıkan kurşunlarla öldü.

Bu rakama silahlarla intihar eden her yıl ortalama 22 bin kişi dahil değil.