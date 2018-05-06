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Columbia Üniversitesi'nde 'Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi' Açıldı

06.05.2018 07:03 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Sabancı Üniversitesi yetkililerinden Ömer Ertum, merkezin 2016 yılında Sabancı Ailesi’nin Columbia Üniversitesi’ne yaptığı bağış sonrasında başladığını, merkezin amacının uzman ve öğrencileri bir araya getirip Türkiye konusunda değişik alanlarda akademik çalışmalar yürütmek olduğunu belirtti

Columbia Üniversitesi'nde 'Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi' Açıldı

ABD'denin en iyi üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen Columbia Üniversitesi’nde "Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi" açıldı.

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Sabancı Üniversitesi yetkililerinden Ömer Ertum, merkezin 2016 yılında Sabancı Ailesi’nin Columbia Üniversitesi’ne yaptığı bağış sonrasında başladığını, merkezin amacının uzman ve öğrencileri bir araya getirip Türkiye konusunda değişik alanlarda akademik çalışmalar yürütmek olduğunu belirtti.

Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın her zaman Türkiye'nin geleceğini düşündüğünü ve bu düşüncelerinin uluslararası vizyona da sahip olduğunu. kendisinin farklı kültür ve ülkeler arasında köprü oluşturmaya çalıştığının altını çizdi.

Sabancı, açılan merkezin, farklı akademik disiplinler arasında yenilikçi araştırmalara vesile olacağını da ekledi.

Güler Sabancı’nın ardından söz alan Columbia Üniversitesi Rektörü Lee C. Bollinger merkezin, Türkiye çalışmaları alanında ABD'de bir ilk olduğuna dikkati çekerek, buranın öğretim ve araştırma alanlarında lider olacağına inandığını dile getirdi.

Açılışın konuşmalarının ardından yapılan ve İnsan Hakları ve Hibrid Yönetimler isimli panele Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Üyesi John D. Huber ile Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Ayşe Kadıoğlu moderatörlük yaptı.

Panelde, Middlebury Koleji Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Şebnem Gümüşçü, Sabancı Üniversitesi SSBF Öğretim Üyesi Fuat Keyman, Emmanuel Koleji Öğretim Üyesi Lenore Martin ve Virginia Üniversitesi Öğretim Üyesi David Waldner gibi Türkiye’yi ilgilendiren sosyal, politik ve ekonomik konular üzerine yaptıkları araştırmalarını sunan akademisyenleri, aralarında Türk ve Amerikalılairn bulunduğu bir grup takip etti.

New York’un Harlem bölgesinde bulunan kampüste düzenlenen törenin ardından çalışmalarına başlayacak olan merkez birçok farklı disipline açık araştırmalara yer verecek.

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